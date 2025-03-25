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АНАЛІТИКА

Російський бізнес масово зупиняє найняття нових робітників

 

У перші три місяці 2025 року російські компанії скоротили кількість відкритих вакансій на 15% порівняно з аналогічним періодом 2024 року, загалом запропонувавши 2,3 млн робочих місць.

Про це пише The Moscow Times.

Дані hh.ru та Банку Росії свідчать, що хоча безробіття залишається низьким (2,4%), попит на працівників знижується. Найбільше скорочення вакансій спостерігається в управлінні персоналом (-31%), консалтингу (-26%) та логістиці (-25%). У сферах науки, освіти та виробництва кількість пропозицій зростає.

Зазначається, що дефіцит кадрів зберігається у високотехнологічних галузях та оборонній промисловості.

Експерти пояснюють це високою ключовою ставкою ЦБ (21%), що збільшила вартість кредитів для бізнесу, а також інфляцією, яка змушує компанії індексувати зарплати. Медіанна зарплата в країні зросла на 20% - до 77,2 тис руб (812 дол), але бізнес, стикаючись із зниженням прибутків, скорочує витрати на персонал.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

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