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Банкомати в Росії внаслідок санкцій перестали приймати нові купюри
17:43 24.03.2025 |
Частина банкоматів у Росії перестали приймати нові купюри номіналом 5 тисяч рублів, які увійшли в обіг наприкінці минулого року.
Про це пише The Moscow Times.
У "Новікомбанку, який належить "Ростеху" пояснили, що це пов'язано з виходом із Росії виробників апаратів для видачі та прийому грошей. Через санкції вони не підтримують прикладне програмне забезпечення і не розробляють для Росії шаблони під нові купюри.
На сьогодні нові п'ятитисячні купюри не приймають приблизно 15% касових пристроїв по всій Росії, каже ексвіцепрезидент Асоціації банків РФ Олексій Войлуков.
За його словами, у Москві ця цифра може доходити до 25%, оскільки в столиці використовували обладнання найрізноманітніших виробників.
Експерти вважають, що банки можуть вирішити проблему із прийомом нових купюр за три-шість місяців. Частково в цьому може допомогти розробка нового програмного забезпечення. Але в такий спосіб можна вдосконалити 60% обладнання у Росії.
У Центробанку, між тим, заявили, що банки проводять роботи із заміни банкоматів, які не можуть бути адаптовані під прийом нових купюр.
Як повідомлялося, російські авіакомпанії за рік втратили майже 60 літаків через неможливість їх відремонтувати.
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