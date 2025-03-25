Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Банкомати в Росії внаслідок санкцій перестали приймати нові купюри

 

Частина банкоматів у Росії перестали приймати нові купюри номіналом 5 тисяч рублів, які увійшли в обіг наприкінці минулого року.

Про це пише The Moscow Times.

У "Новікомбанку, який належить "Ростеху" пояснили, що це пов'язано з виходом із Росії виробників апаратів для видачі та прийому грошей. Через санкції вони не підтримують прикладне програмне забезпечення і не розробляють для Росії шаблони під нові купюри.

На сьогодні нові п'ятитисячні купюри не приймають приблизно 15% касових пристроїв по всій Росії, каже ексвіцепрезидент Асоціації банків РФ Олексій Войлуков.

За його словами, у Москві ця цифра може доходити до 25%, оскільки в столиці використовували обладнання найрізноманітніших виробників.

Експерти вважають, що банки можуть вирішити проблему із прийомом нових купюр за три-шість місяців. Частково в цьому може допомогти розробка нового програмного забезпечення. Але в такий спосіб можна вдосконалити 60% обладнання у Росії.

У Центробанку, між тим, заявили, що банки проводять роботи із заміни банкоматів, які не можуть бути адаптовані під прийом нових купюр.

Як повідомлялося, російські авіакомпанії за рік втратили майже 60 літаків через неможливість їх відремонтувати.

За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6446
  0,1169
 0,28
EUR
 1
 45,0886
  0,1079
 0,24

Курс обміну валют на вчора, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1704  0,02 0,06 41,7960  0,04 0,11
EUR 44,6680  0,01 0,03 45,4240  0,00 0,00

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6300  0,13 0,31 41,6400  0,12 0,29
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес