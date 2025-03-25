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АНАЛІТИКА

Венс заступився за Віткоффа: критикують, бо «досягає успіху»

 
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заступився за спецпредставника президента США з питань Близького Сходу Стіва Віткоффа, який зіткнувся з широкою критикою за свої "дипломатичні" зусилля, зокрема, щодо України.

Свою реакацію Венс написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Венс заявив, що Віткофф - "чудовий хлопець, який робить неймовірну роботу", а люди, які критикують його, "зляться, що він досягає успіху там, де вони зазнавали поразки протягом 40 років",

"Виявляється, велика частина дипломатії зводиться до простої навички: не бути ідіотом", - написав віцепрезидент США.

Нагадаємо, нещодавно Віткофф в інтерв'ю журналісту Такеру Карлсону фактично визнав "референдуми", які Росія проводила на окупованих територіях у 2022 році.

У цьому ж інтерв'ю Віткофф заявив, що членство України в НАТО є несумісним з потенційною мирною угодою з Росією.

У Європейській комісії після інтервʼю посланника Трампа наголосили на непохитній підтримці територіальної цілісності України та підкреслили, що так звані "референдуми", проведені Росією на окупованій території України, були повністю сфальсифікованими.

А у Верховній Раді зажадали усунення Віткоффа з посади після "ганебних" заяв про Україну.
Ключові теги: США
 

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