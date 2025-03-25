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У Греції поставили на паузу співпрацю з Туреччиною на тлі переслідування мера Стамбула
17:23 24.03.2025 |
Події в Туреччині "ускладнюють" організацію двосторонньої Вищої ради співробітництва між Грецією і Туреччиною, виключивши можливість зустрічі прем'єр-міністра Міцотакіса і президента Реджепа Таїпа Ердогана в найближчому майбутньому.
Про це заявив речник грецького уряду Павлос Маринакіс, передає "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.
Він відповідав на запитання на брифінгу для ЗМІ про ймовірність зустрічі між двома лідерами на тлі арешту мера Стамбула Екрема Імамоглу.
Туреччину сколихнули найбільші вуличні протести за більш ніж десять років після затримання, а потім, у неділю, арешту мера Стамбула Екрема Імамоглу, якого багато хто вважає найгрізнішим політичним суперником президента Ердогана, за звинуваченнями в корупції, які він категорично заперечує.
Зустріч Міцотакіса і Ердогана, попередньо запланована на 8 квітня, не була скасована, оскільки переговори між Афінами і Анкарою перебували на завершальній стадії напередодні політичної кризи в Туреччині.
"Ми стежимо за розвитком подій у Туреччині. Ситуація залишається мінливою і тривожною. Що стосується Імамоглу, наша позиція залишається твердою. Поступки в питаннях верховенства права і політичних свобод неможливі", - сказав Маринакіс.
"З огляду на ці події, негайне проведення Вищої ради зі співробітництва між Грецією і Туреччиною стало складним завданням", - додав він.
Він сказав, що це питання може бути обговорено міністрами закордонних справ обох країн на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Брюсселі на початку квітня.
Раніше влада Туреччини повідомила про затримання з 19 по 23 березня 1133 учасників протестів, які спалахнули в країні після затримання опозиційного мера Стамбула Екрема Імамоглу.
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