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Китай розробив різак, здатний перерізати 95% підводних кабелів у світі
17:20 24.03.2025 |
Китай розробив компактний глибоководний пристрій для різання кабелів, який може перерізати 95% всіх інформаційних та енергетичних підводних комунікацій у світі. Про це пише South China Morning Post.
Пристрій розробили Китайський центр морських наукових досліджень та Державна ключова лабораторія глибоководних пілотованих апаратів Китаю. Інструмент здатний працювати на глибині до 4000 метрів, що вдвічі перевищує глибину існуючої підводної комунікаційної інфраструктури. Різак призначений для інтеграції з сучасними китайськими підводними апаратами без екіпажу і з екіпажем.
Різак націлений на так звані "броньовані кабелі" - лінії зі сталевою, гумовою і полімерною оболонкою, які складають переважну більшість глобальної передачі даних. Він використовує круг з алмазним покриттям, який обертається зі швидкістю 1600 об/хв, генеруючи достатню силу, щоб зруйнувати сталь, а корпус пристрою з титанового сплаву і масляні ущільнення запобігають вибуху навіть під час тривалого використання.
Хоча цей апарат створений для рятувальних операцій і видобутку корисних копалин на морському дні, його інші можливості можуть викликати занепокоєння в різних країнах, зазначає видання.
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