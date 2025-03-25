Фінансові новини
- |
- 25.03.25
- |
- 02:19
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Нідерландах помітно зросла кількість випадків евтаназії
16:59 24.03.2025 |
Кількість людей у Нідерландах, які скористались евтаназією для переривання життя у 2024-му, зросла на 10% у порівнянні з попереднім роком.
Про це свідчать опубліковані в понеділок офіційні дані, передає "Європейська правда".
За минулий рік евтаназією скористались 9958 людей у Нідерландах, що на 10% більше, ніж у 2023-му, свідчать дані Регіональних комітетів з евтаназії (RTE), що наглядають за процедурою.
Понад 86% людей, які скористались евтаназією, мали подібні фізичні захворювання, такі як рак або захворювання легень. Крім того, понад 400 людей (4,3%) страждали на деменцію, а понад 200 (2,2%) мали психічні розлади.
З-поміж майже 10 тисяч випадків у шести Регіональні комітети з евтаназії встановили порушення. В одному з випадків, приміром, жінка з розладом погодилась на процедуру без консультації незалежного психіатра.
Також минулоріч зафіксували 54 випадки так званої подвійної евтаназії, під час якої переривають життя двоє людей - як правило, члени подружжя, один із яких або обоє невиліковно хворіють.
Нідерланди першими у світі легалізували евтаназію у 2002 році. Відповідний закон дозволяє лікарям переривати життя пацієнтів, за дотримання суворих умов вводячи смертельну дозу ліків або даючи їм спеціальні ліки.
У 2023 році уряд Нідерландів дозволив в окремих випадках проводити евтаназію для дітей віком від одного до 12 років.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада може послабити контроль за статками посадовців. НАЗК просить цього не робити
|Сигарети подорожчають на 40 грн: Зеленський підписав закон про підвищення акцизів
|«Продуктивна й сфокусована»: Умєров розповів про результати розмови з США в Ер-Ріяді
|Віткофф називає ключовим питанням конфлікту готовність визнати російськими території із урахуванням проведеного РФ референдуму
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Переговори між Україною та РФ можливі лише після повного припинення вогню, - Держдеп США
|Зеленський припустив, що Росія має інформаційний вплив на «певних людей у Білому домі»
|Трамп анонсував підписання угоди про надра з Україною «скоро»
|Президент США допустив послаблення мит «багатьом країнам»
|Білий дім продовжив до 27 травня ліцензію Chevron на видобуток нафти у Венесуелі
|США сколихнула смерть прокурорки, що розслідувала злочини РФ
Бізнес
|Ракети з двигунами на ядерному синтезі з'являться вже за кілька років — принаймні, над цим працюють
|Китайський автогігант Changan розпочне продажі електрокарів на 10 європейських ринках цьогоріч
|Gemini тепер може допомагати створювати документи та перетворювати їх на подкасти
|Група країн ЄС прагне наростити темпи виробництва мікросхем
|Google подала до суду на шахраїв через фейкові оголошення в Google Maps
|Трамп назвав «хворими бандитами-терористами» протестувальників проти Маска і Тесли
|Власники Tesla масово обмінюють свої електромобілі на інші авто