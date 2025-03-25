У Нідерландах помітно зросла кількість випадків евтаназії

Кількість людей у Нідерландах, які скористались евтаназією для переривання життя у 2024-му, зросла на 10% у порівнянні з попереднім роком.

Про це свідчать опубліковані в понеділок офіційні дані, передає "Європейська правда".

За минулий рік евтаназією скористались 9958 людей у Нідерландах, що на 10% більше, ніж у 2023-му, свідчать дані Регіональних комітетів з евтаназії (RTE), що наглядають за процедурою.

Понад 86% людей, які скористались евтаназією, мали подібні фізичні захворювання, такі як рак або захворювання легень. Крім того, понад 400 людей (4,3%) страждали на деменцію, а понад 200 (2,2%) мали психічні розлади.

З-поміж майже 10 тисяч випадків у шести Регіональні комітети з евтаназії встановили порушення. В одному з випадків, приміром, жінка з розладом погодилась на процедуру без консультації незалежного психіатра.

Також минулоріч зафіксували 54 випадки так званої подвійної евтаназії, під час якої переривають життя двоє людей - як правило, члени подружжя, один із яких або обоє невиліковно хворіють.

Нідерланди першими у світі легалізували евтаназію у 2002 році. Відповідний закон дозволяє лікарям переривати життя пацієнтів, за дотримання суворих умов вводячи смертельну дозу ліків або даючи їм спеціальні ліки.

У 2023 році уряд Нідерландів дозволив в окремих випадках проводити евтаназію для дітей віком від одного до 12 років.