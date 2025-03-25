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АНАЛІТИКА

Індійські НПЗ скорочують спотові тендери через зростання постачань нафти з рф

 

Індійські нафтопереробники оголошуватимуть менше тендерів на купівлю сирої нафти на спотовому ринку в найближчі місяці, повідомили джерела Reuters в компанії, оскільки російські постачання відновлюються після перебоїв, пов'язаних із санкціями.

Індійські державні нафтопереробники майже припинили проведення спотових тендерів до цього року, оскільки вони наїдалися російської нафти, яка продавалася зі знижкою після того, як деякі західні країни припинили закупівлі й наклали на москву санкції через її повномасштабне вторгнення в Україну 2022 року.

Але в січні Міністерство фінансів США посилило свої заходи, націлені на енергетичний сектор москви, наклавши санкції на 183 судна, які перевозили російську нафту.

Компанії, що працюють в Індії, включаючи Indian Oil Corp і державну Bharat Petroleum Corp, звернулися до спотового ринку, щоб замінити російські постачання, що перервалися.

Однак три джерела на індійських нафтопереробниках повідомили Reuters, що їхні компанії планують проводити менше спотових тендерів, оскільки трейдери знову почали пропонувати російську нафту, що доставляється несанкційними танкерами.

Джерела побажали не називати їхніх імен, оскільки не мають права спілкуватися з журналістами.

У березні імпорт російської нафти до Індії, третього за величиною імпортера нафти у світі, повернувся майже до попереднього рівня після 3-місячного падіння, оскільки постачання вантажів відновилися, а деякі були переспрямовані з Туреччини.

Завдяки знижкам, що діють на російську нафту, індійським компаніям вдається непогано заробляти на її переробленні.
За матеріалами: EnKorr
Ключові теги: Індія, Росія
 

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