Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Витрати бюджету Китаю в січні-лютому зросли на 3,4%, доходи знизилися на 1,6%

 

Доходи консолідованого бюджету Китаю в січні-лютому зменшилися на 1,6% відносно того ж періоду минулого року - до 4,39 трлн юанів ($611,6 млрд), повідомило міністерство фінансів країни.

Зокрема надходження до центрального бюджету за два місяці поточного року становили близько 1,95 трлн юанів, доходи місцевих бюджетів - 2,44 трлн юанів. Перший показник скоротився на 5,8%, тоді як другий - зріс на 2%.

Витрати зросли на 3,4% і досягли 4,51 трлн юанів. Витрати центрального бюджету підвищилися на 8,6%, місцевих - на 2,7%.

Зокрема, витрати у сфері освіти в січні-лютому зросли на 7,7% (до 737,7 млрд юанів), у сфері науки і технологій - на 10,6% (до 112,2 млрд юанів), у сфері соцзабезпечення та зайнятості - на 6,7% (до 854 млрд юанів).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6446
  0,1169
 0,28
EUR
 1
 45,0886
  0,1079
 0,24

Курс обміну валют на вчора, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1704  0,02 0,06 41,7960  0,04 0,11
EUR 44,6680  0,01 0,03 45,4240  0,00 0,00

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6300  0,13 0,31 41,6400  0,12 0,29
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес