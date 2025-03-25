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Витрати бюджету Китаю в січні-лютому зросли на 3,4%, доходи знизилися на 1,6%
16:01 24.03.2025 |
Доходи консолідованого бюджету Китаю в січні-лютому зменшилися на 1,6% відносно того ж періоду минулого року - до 4,39 трлн юанів ($611,6 млрд), повідомило міністерство фінансів країни.
Зокрема надходження до центрального бюджету за два місяці поточного року становили близько 1,95 трлн юанів, доходи місцевих бюджетів - 2,44 трлн юанів. Перший показник скоротився на 5,8%, тоді як другий - зріс на 2%.
Витрати зросли на 3,4% і досягли 4,51 трлн юанів. Витрати центрального бюджету підвищилися на 8,6%, місцевих - на 2,7%.
Зокрема, витрати у сфері освіти в січні-лютому зросли на 7,7% (до 737,7 млрд юанів), у сфері науки і технологій - на 10,6% (до 112,2 млрд юанів), у сфері соцзабезпечення та зайнятості - на 6,7% (до 854 млрд юанів).
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