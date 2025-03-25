Інвестфірма Clearlake Capital купує Dun & Bradstreet за $7,7 млрд

Інвестиційна компанія Clearlake Capital Group досягла угоди про придбання міжнародної компанії Dun & Bradstreet Corp. (D&B), провідного світового постачальника даних і корпоративної аналітики.

Сума угоди з урахуванням боргу становитиме $7,7 млрд, йдеться у спільному пресрелізі компаній. Закриття угоди очікується в третьому кварталі 2025 року, після цього акції D&B перестануть торгуватися на біржі.

Clearlake заплатить акціонерам D&B по $9,15 за акцію, або загалом $4,1 млрд. Угоду було одноголосно схвалено радою директорів D&B.

Dun & Bradstreet була заснована в 1841 році, її база даних містить інформацію про майже 600 млн юридичних осіб. D&B створює сервіси для оцінки кредитних і комплаєнс-ризиків, маркетингу, підтримує глобальну систему ідентифікаційних номерів компаній - DUNS, яка використовується урядами багатьох країн і найбільшими світовими корпораціями.

Акції Dun & Bradstreet зростають на 3,2% на попередніх торгах у понеділок. З початку року капіталізація компанії впала на 30%, до $3,85 млрд.