Найдорожчою компанією в Європі стала SAP замість Novo Nordisk

Німецький розробник програмного забезпечення SAP SE став найбільшою в Європі компанією за ринковою вартістю, випередивши данського виробника ліків Novo Nordisk. Про це пише Bloomberg.

У понеділок, 24 березня, акції SAP подорожчали на 2,3%, що забезпечило зростання капіталізації до $338 млрд. За останні 12 місяців папери німецької компанії зросли на 42% на дедалі більшому оптимізмі інвесторів щодо "хмарного" бізнесу компанії.

Ціна паперів Novo Nordisk у понеділок знижується на 0,9%. За останній рік капіталізація компанії впала більш ніж на 41%. А з початку 2025 року на тлі неоднозначних випробувань нового покоління ін'єкцій для схуднення CagriSema Novo Nordisk втратили 18%.

За оцінками аналітиків, продажі SAP збільшаться на 12% цього року. Це може стати найкращим річним зростанням за останнє десятиліття, зазначає Bloomberg.

Очікується, що операційний прибуток SAP прискориться ще більше після програми реструктуризації, оголошеної у січні 2024 року.

Корпорація SAP SE - найбільший розробник корпоративного програмного забезпечення в Європі та третій у світі після Microsoft та Oracle. Штаб-квартира розташована у Вальдорфі.

Компанію заснували у 1972 році колишні співробітники IBM, які вирішили зосередити діяльність на створенні програмного забезпечення для підприємств. SAP однією з перших розробила продукти, що дозволяли нараховувати зарплату та вести бухоблік, використовуючи мейнфрейм (високопродуктивний комп'ютер).