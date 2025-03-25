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Найдорожчою компанією в Європі стала SAP замість Novo Nordisk
14:34 24.03.2025 |
Німецький розробник програмного забезпечення SAP SE став найбільшою в Європі компанією за ринковою вартістю, випередивши данського виробника ліків Novo Nordisk. Про це пише Bloomberg.
У понеділок, 24 березня, акції SAP подорожчали на 2,3%, що забезпечило зростання капіталізації до $338 млрд. За останні 12 місяців папери німецької компанії зросли на 42% на дедалі більшому оптимізмі інвесторів щодо "хмарного" бізнесу компанії.
Ціна паперів Novo Nordisk у понеділок знижується на 0,9%. За останній рік капіталізація компанії впала більш ніж на 41%. А з початку 2025 року на тлі неоднозначних випробувань нового покоління ін'єкцій для схуднення CagriSema Novo Nordisk втратили 18%.
За оцінками аналітиків, продажі SAP збільшаться на 12% цього року. Це може стати найкращим річним зростанням за останнє десятиліття, зазначає Bloomberg.
Очікується, що операційний прибуток SAP прискориться ще більше після програми реструктуризації, оголошеної у січні 2024 року.
Корпорація SAP SE - найбільший розробник корпоративного програмного забезпечення в Європі та третій у світі після Microsoft та Oracle. Штаб-квартира розташована у Вальдорфі.
Компанію заснували у 1972 році колишні співробітники IBM, які вирішили зосередити діяльність на створенні програмного забезпечення для підприємств. SAP однією з перших розробила продукти, що дозволяли нараховувати зарплату та вести бухоблік, використовуючи мейнфрейм (високопродуктивний комп'ютер).
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