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У Туреччині затримали понад тисячу учасників протестів на підтримку заарештованого мера Стамбула
14:27 24.03.2025 |
У Туреччині 23 березня за участь у протестах на підтримку опозиційного мера Стамбула Екрема Імамоглу затримали 71 людину, ще 28 оголошені в розшук, пише Hurriyet.
Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Ерлікай 24 березня повідомив, що всього після початку протестів були затримані 1133 людини, і серед них «виявлено осіб, пов'язаних із 12 різними терористичними організаціями». За даними видання, щодо заарештованих учасників протестів, затриманих раніше, вже розпочалися судові розгляди.
Влада також порушила кримінальні справи щодо організаторів та учасників заходу, організованого 23 березня турецькою опозиційною Партією народної рівності та демократії в районі Єнікапи в Стамбулі. Співголова партії Тунджер Бакирхан на ньому заявив про підтримку Імамоглу та його соратників.
Масові акції протесту в Туреччині розпочалися 19 березня після затримання мера Стамбула та членів його команди за звинуваченням у «створенні злочинної організації з метою отримання прибутку». Влада видала ордери на арешт понад 100 людей. У міністерстві юстиції Туреччини стверджують, що справа не має політичного характеру. Сам мер Стамбула назвав своє переслідування ударом по волі народу та закликав виходити на протести.
Арешт Імамоглу за кілька днів до партійних праймеріз був сприйнятий опонентами Ердогана як спроба усунути конкурента. 23 березня лідер Народно-республіканської партії Туреччини Озгюр Озель повідомив, що на праймеріз за Імамоглу віддали свої голоси близько 15 мільйонів людей, і його висунуть кандидатом у президенти країни. Озель закликав президента Туреччини Реджепа Ердогана ухвалити рішення про проведення дострокових виборів глави держави та поборотися на них із Екремом Імамоглу.
Імамоглу обіймає посаду мера Стамбула з березня 2019 року. Він вважається головним противником чинного президента Туреччини Реджепа Ердогана в разі його повторного висунення на посаду. Вибори президента Туреччини заплановані на 2028 рік.
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