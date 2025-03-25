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Політика Трампа може різко збільшити кількість ядерних держав, - FT
14:24 24.03.2025 |
Політика президента США Дональда Трампа щодо відмови від надання гарантій безпеки може призвести до різкого зростання країн, які володіють ядерною зброєю. Ризик катастрофи зросте.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Згідно з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), кількість офіційних держав, що володіють ядерною зброєю, обмежена США, Росією, Китаєм, Францією і Великою Британією - п'ятьма постійними членами Ради Безпеки ООН.
Індія, Ізраїль і Пакистан, які ніколи не підписували пакт, також розробили ядерну зброю, як і Північна Корея - єдина країна, що покинула ДНЯЗ.
Аналітики побоюються, що якщо ДНЯЗ завалиться, почасти через відкликання гарантій США, світ може наблизитися до 15-25 ядерних держав, з великим ризиком катастрофічної атомної війни.
Поворот президента США Дональда в бік Москви і його різка зневага до НАТО спонукали старих союзників - від Берліна і Варшави до Сеула і Токіо - замислитися про те, що, здавалося б, немислимо: як підготуватися до можливої відмови ядерного щита США.
"Розхитування консенсусу великих держав щодо питання нерозповсюдження - реальність", - сказав Анкіт Панда з аналітичного центру Фонду Карнегі та автор книги "Новий ядерний вік". "Феномен Трампа став потужним каталізатором для голосів у державах-союзниках США, які тепер вважають, що ядерна зброя в їхніх власних руках - це фундаментальне вирішення проблеми, спричиненої ненадійністю Америки".
Нагадаємо, у листопаді 2024 року видання The Times повідомляло, що Україна може створити ядерну бомбу за кілька місяців, якщо США скоротять допомогу.
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