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АНАЛІТИКА

Венс знову заявив про плани Трампа на Гренландію і що їм «байдуже, що кричать європейці»

 

Віцепрезидент США Джей Ді Венс знову заявив про наміри президента Трампа взяти під контроль Гренландію та сказав, що їм "байдуже, що їм кричать європейці".

Як повідомляє "Європейська правда", його слова пролунали в ефірі Fox News у неділю.

Венс заявив, що Данія, якій належить острів Гренландія, "не робить свою роботу" і "не є хорошим союзником".

"Треба запитувати себе, як нам вирішувати цю проблему в інтересах національної безпеки. Якщо це означає що у нас має бути більший територіальний інтерес у Гренландії - то це те, що президент Трамп планує робити. Тому що йому байдуже, що нам кричать європейці - йому передусім важливо, що в інтересах американських громадян", - заявив віцепрезидент США.

Нагадаємо, 13 березня під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте Трамп заявив, що думає, що анексія Гренландії "станеться", бо це потрібно "для міжнародної безпеки".

Після цього сотні гренландців вийшли на вулиці на знак протесту. Близько 800 людей пройшли вулицями міста Нуук з прапорами Гренландії та з плакатами: "Змусьте Америку піти геть", "Ми не продаємося".

Вихідними стало відомо, що на Гренландію планує візит американська делегація, у складі якої будуть радник з нацбезпеки Волц і дружина Венса.

Прем'єр автономного данського острова Гренландія Муте Буруп Егеде назвав цей візит провокацією.
Ключові теги: США
 

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