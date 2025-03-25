Фінансові новини
- |
- 25.03.25
- |
- 02:19
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Венс знову заявив про плани Трампа на Гренландію і що їм «байдуже, що кричать європейці»
13:26 24.03.2025 |
Віцепрезидент США Джей Ді Венс знову заявив про наміри президента Трампа взяти під контроль Гренландію та сказав, що їм "байдуже, що їм кричать європейці".
Як повідомляє "Європейська правда", його слова пролунали в ефірі Fox News у неділю.
Венс заявив, що Данія, якій належить острів Гренландія, "не робить свою роботу" і "не є хорошим союзником".
"Треба запитувати себе, як нам вирішувати цю проблему в інтересах національної безпеки. Якщо це означає що у нас має бути більший територіальний інтерес у Гренландії - то це те, що президент Трамп планує робити. Тому що йому байдуже, що нам кричать європейці - йому передусім важливо, що в інтересах американських громадян", - заявив віцепрезидент США.
Нагадаємо, 13 березня під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте Трамп заявив, що думає, що анексія Гренландії "станеться", бо це потрібно "для міжнародної безпеки".
Після цього сотні гренландців вийшли на вулиці на знак протесту. Близько 800 людей пройшли вулицями міста Нуук з прапорами Гренландії та з плакатами: "Змусьте Америку піти геть", "Ми не продаємося".
Вихідними стало відомо, що на Гренландію планує візит американська делегація, у складі якої будуть радник з нацбезпеки Волц і дружина Венса.
Прем'єр автономного данського острова Гренландія Муте Буруп Егеде назвав цей візит провокацією.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада може послабити контроль за статками посадовців. НАЗК просить цього не робити
|Сигарети подорожчають на 40 грн: Зеленський підписав закон про підвищення акцизів
|«Продуктивна й сфокусована»: Умєров розповів про результати розмови з США в Ер-Ріяді
|Віткофф називає ключовим питанням конфлікту готовність визнати російськими території із урахуванням проведеного РФ референдуму
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Переговори між Україною та РФ можливі лише після повного припинення вогню, - Держдеп США
|Зеленський припустив, що Росія має інформаційний вплив на «певних людей у Білому домі»
|Трамп анонсував підписання угоди про надра з Україною «скоро»
|Президент США допустив послаблення мит «багатьом країнам»
|Білий дім продовжив до 27 травня ліцензію Chevron на видобуток нафти у Венесуелі
|США сколихнула смерть прокурорки, що розслідувала злочини РФ
Бізнес
|Ракети з двигунами на ядерному синтезі з'являться вже за кілька років — принаймні, над цим працюють
|Китайський автогігант Changan розпочне продажі електрокарів на 10 європейських ринках цьогоріч
|Gemini тепер може допомагати створювати документи та перетворювати їх на подкасти
|Група країн ЄС прагне наростити темпи виробництва мікросхем
|Google подала до суду на шахраїв через фейкові оголошення в Google Maps
|Трамп назвав «хворими бандитами-терористами» протестувальників проти Маска і Тесли
|Власники Tesla масово обмінюють свої електромобілі на інші авто