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Прем'єр Гренландії виступає проти візиту членів адміністрації Трампа на острів
13:22 24.03.2025 |
Гренландський прем'єр-міністр Муте Егеде вважає, що запланована поїздка представників адміністрації президента США Дональда Трампа на острів є спробою посилити тиск Вашингтона, повідомляє The New York Times.
"Що радник із національної безпеки може робити в Гренландії? Єдина мета - продемонструвати владу над нами", - прокоментував Егеде плани радника президента США з національної безпеки Майка Волца і міністра енергетики США Кріса Райта відвідати Гренландію цього тижня.
На думку гренландського прем'єра, поїздка Волта до Гренландії "зміцнить віру американців у місію Трампа і посилить тиск" на Гренландію.
За даними джерел, під час візиту Волц відвідає американську військову базу на острові.
Крім того, прем'єр висловив невдоволення візитом другої леді США Уші Венс, яка, як очікується, прибуде на острів у четвер і повернеться до США в суботу. "Зараз уже не той час, коли візит дружини політика міг би вважатися нешкідливим", - сказав він.
Лідер партії "Демокраатит" ("Демократи") Єнс Фредерік Нільсен, яка перемогла на виборах до гренландського парламенту, теж критикує США за несвоєчасність візитів. За його словами, той факт, що американці обрали для них час, коли в країні ще не сформовано уряд, "ще раз свідчить про неповагу до гренландського народу".
11 березня в Гренландії відбулися вибори до парламенту. Хоч "Демократи" і отримали найбільше представництво в новому складі парламенту, їм не вдалося набрати парламентської більшості в 16 місць, тому їм доведеться почати коаліційні переговори.
Раніше Трамп у зверненні до конгресу заявив, що не має наміру відмовлятися від територіальних домагань на Гренландію. Він зазначив, що США будуть згодні прийняти її до свого складу, якщо її народ виявить таке бажання.
Раніше Трамп також не став публічно відмовлятися від можливості використовувати військову силу для переходу острова під американський контроль.
США мають у своєму розпорядженні космічну базу "Пітуффік" на півночі Гренландії. Цей військовий об'єкт вкрай важливий для системи далекого виявлення балістичних ракет.
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