У Парижі ще 500 вулиць можуть стати пішохідними

Жителі Парижа на референдумі підтримали ідею влади про перетворення ще 500 вулиць на пішохідні. Як повідомила в ніч на понеділок, 24 березня, очільниця міста Анн Ідальго, у голосуванні з цього питання взяли участь лише чотири відсотки з майже 1,4 мільйона зареєстрованих виборців. Проте 66 відсотків із них висловилися "за".

Планується, що у кожному з 20 муніципальних округів Парижа (аррондисманів) пішохідними стануть по 25 вулиць - яких саме вирішуватиметься на місцевому рівні. Консультації щодо цього приводу розпочнуться "найближчими тижнями", зазначають міські чиновники. Крім того, згідно з цим планом, протягом кількох найближчих років у столиці Франції планується ліквідувати до 10 тисяч місць для паркування.

Ідальго заявила, що парижани на референдумі проголосували, зокрема, проти шуму та забруднення повітря. Вона також вказала на те, що озеленення вулиць може допомогти у боротьбі із глобальною зміною клімату.

"Зелені" ініціативи міської голови-соціалістки та їхня критика

Загалом у Парижі понад шість тисяч вулиць, із них близько 220 - уже пішохідні. Майже на всіх автомобільних вулицях швидкість руху в 2021 році була обмежена до 30 кілометрів на годину. Рух автомобілів поряд зі школами обмежений.

Під керівництвом Анн Ідальго, представниці Соціалістичної партії, Париж уже кілька років дотримується курсу на підвищення безпеки дорожнього руху та захист довкілля. Окрім обмеження автомобільного руху, адміністрація Ідальго також розширила мережу велодоріжок.

Водночас у 2023 році в Парижі повністю заборонили прокат електросамокатів. Тоді за цей крок висловилися 89 відсотків учасників референдуму, при явці лише у 7 відсотків.

Консервативна опозиція критикує "зелені" ініціативи Ідальго, стверджуючи, що вони дорого коштують платникам податків, а обмеження автомобільного руху заважає, крім іншого, комерції та роботі екстрених служб. Якщо консерватори переможуть на виборах у Парижі 2026 року, створення нових пішохідних зон може опинитися під загрозою.