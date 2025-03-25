«Газпром» програв німецькій RWE у міжнародному арбітражі

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Німецька енергетична компанія RWE виграла арбітражний спір проти Газпром-Експорту в Міжнародному арбітражному суді при Міжнародній торговій палаті (ICC). Про це інформує видання Gap.

Спір виник через припинення постачання газу російською компанією у 2022 році.

Наприкінці 2022 року RWE ініціювала арбітражний розгляд проти Газпром-Експорту у зв'язку з двома рамковими угодами про купівлю-продаж газу. Німецька компанія заявляла, що після припинення постачання їй довелося закуповувати газ за підвищеними цінами на відкритому ринку. Збитки, що виникли через це, RWE вирішила стягнути з Газпрому.

Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році Кремль вимагав від Європи розрахунків за газ у рублях. Через відмову низки країн постачання були скорочені. Вибух на Північному потоці у 2022 році фактично зупинив експорт до ЄС. У 2023 році російський експорт газу до Європи скоротився до 28,3 млрд кубометрів - рівня кінця 1970-х років. Після зупинки транзиту через Україну з 2025 року єдиним маршрутом постачання газу до ЄС залишився Турецький потік.