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«Газпром» програв німецькій RWE у міжнародному арбітражі
12:24 24.03.2025 |
Німецька енергетична компанія RWE виграла арбітражний спір проти Газпром-Експорту в Міжнародному арбітражному суді при Міжнародній торговій палаті (ICC). Про це інформує видання Gap.
Спір виник через припинення постачання газу російською компанією у 2022 році.
Наприкінці 2022 року RWE ініціювала арбітражний розгляд проти Газпром-Експорту у зв'язку з двома рамковими угодами про купівлю-продаж газу. Німецька компанія заявляла, що після припинення постачання їй довелося закуповувати газ за підвищеними цінами на відкритому ринку. Збитки, що виникли через це, RWE вирішила стягнути з Газпрому.
Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році Кремль вимагав від Європи розрахунків за газ у рублях. Через відмову низки країн постачання були скорочені. Вибух на Північному потоці у 2022 році фактично зупинив експорт до ЄС. У 2023 році російський експорт газу до Європи скоротився до 28,3 млрд кубометрів - рівня кінця 1970-х років. Після зупинки транзиту через Україну з 2025 року єдиним маршрутом постачання газу до ЄС залишився Турецький потік.
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