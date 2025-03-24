Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Малайзія посилює контроль над ринком напівпровідників під тиском США

 

Малайзія посилює контроль над ринком напівпровідників під тиском США, які вимагають зупинити потік високотехнологічних чіпів до Китаю.

Про це пише Reuters з посиланням на Financial Times.

США звернулися до Малайзії з вимогою відстежувати переміщення чипів Nvidia, які можуть потрапляти до Китаю.

Міністр торгівлі Зафрул Азіз заявив, що США вимагають гарантій, що сервери з цими чіпами не перенаправляються до інших країн. Nvidia поки не прокоментувала ситуацію.

Одночасно Малайзія розслідує можливі порушення місцевих законів у постачанні серверів із передовими чіпами, які підпадають під експортний контроль США.

За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5277
  0,0133
 0,03
EUR
 1
 44,9807
  0,0207
 0,05

Курс обміну валют на сьогодні, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1704  0,02 0,06 41,7960  0,04 0,11
EUR 44,6680  0,01 0,03 45,4240  0,00 0,00

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6300  0,13 0,31 41,6400  0,12 0,29
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес