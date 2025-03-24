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Малайзія посилює контроль над ринком напівпровідників під тиском США
11:58 24.03.2025 |
Малайзія посилює контроль над ринком напівпровідників під тиском США, які вимагають зупинити потік високотехнологічних чіпів до Китаю.
Про це пише Reuters з посиланням на Financial Times.
США звернулися до Малайзії з вимогою відстежувати переміщення чипів Nvidia, які можуть потрапляти до Китаю.
Міністр торгівлі Зафрул Азіз заявив, що США вимагають гарантій, що сервери з цими чіпами не перенаправляються до інших країн. Nvidia поки не прокоментувала ситуацію.
Одночасно Малайзія розслідує можливі порушення місцевих законів у постачанні серверів із передовими чіпами, які підпадають під експортний контроль США.
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