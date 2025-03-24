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Ірак планує збільшити видобуток нафти у півтора раза до 2029 року
11:56 24.03.2025 |
Ірак планує збільшити потужності з видобутку нафти до більш ніж 6 мільйонів барелів на добу (б/д) до 2029 року.
Про це повідомило державне інформаційне агентство, посилаючись на заяву міністерства нафти Іраку, передає Reuters.
За даними міністерства нафти, нинішній видобуток нафти в Іраку становить близько 4 млн. барелів на добу.
Заступник міністра нафти Бассем Мохамед Ходейр заявив агентству, що Ірак прагне досягти своєї мети за рахунок розвідки нафти і буріння свердловин по всій країні, вказавши на нещодавню угоду з нафтовою компанією BP для розробки чотирьох нафтових і газових родовищ Кіркука (північ Іраку).
Ірак є другим за величиною виробником нафти в групі ОПЕК+, що складається з Організації країн-експортерів нафти і союзників, включаючи Росію.
Близькосхідна країна у лютому підтвердив свою прихильність до угоди про видобуток нафти в рамках цієї групи. Ірак також заявив, що представить оновлений план компенсації попереднього перевиробництва.
ОПЕК+ скорочує видобуток на 5,85 млн барелів на добу (б/д), що становить близько 5,7% світового виробництва, в рамках серії кроків, узгоджених з 2022 року, і має намір почати планове збільшення поставок у квітні.
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