Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ірак планує збільшити видобуток нафти у півтора раза до 2029 року

 

Ірак планує збільшити потужності з видобутку нафти до більш ніж 6 мільйонів барелів на добу (б/д) до 2029 року.

Про це повідомило державне інформаційне агентство, посилаючись на заяву міністерства нафти Іраку, передає Reuters.

За даними міністерства нафти, нинішній видобуток нафти в Іраку становить близько 4 млн. барелів на добу.

Заступник міністра нафти Бассем Мохамед Ходейр заявив агентству, що Ірак прагне досягти своєї мети за рахунок розвідки нафти і буріння свердловин по всій країні, вказавши на нещодавню угоду з нафтовою компанією BP для розробки чотирьох нафтових і газових родовищ Кіркука (північ Іраку).

Ірак є другим за величиною виробником нафти в групі ОПЕК+, що складається з Організації країн-експортерів нафти і союзників, включаючи Росію.

Близькосхідна країна у лютому підтвердив свою прихильність до угоди про видобуток нафти в рамках цієї групи. Ірак також заявив, що представить оновлений план компенсації попереднього перевиробництва.

ОПЕК+ скорочує видобуток на 5,85 млн барелів на добу (б/д), що становить близько 5,7% світового виробництва, в рамках серії кроків, узгоджених з 2022 року, і має намір почати планове збільшення поставок у квітні.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Ірак
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5277
  0,0133
 0,03
EUR
 1
 44,9807
  0,0207
 0,05

Курс обміну валют на сьогодні, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1704  0,02 0,06 41,7960  0,04 0,11
EUR 44,6680  0,01 0,03 45,4240  0,00 0,00

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6300  0,13 0,31 41,6400  0,12 0,29
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес