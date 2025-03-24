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"Недостатньо лише мати знання; їх треба вміти використовувати. Недостатньо лише хотіти; треба діяти"
Йоганн Вольфганг фон Гете
КС Південної Кореї скасував імпічмент в.о. президента
10:48 24.03.2025 |
Прем'єр-міністр Республіки Корея Хан Док Су, якому південнокорейський парламент у грудні 2024 року оголосив імпічмент, поновлений на посаді рішенням Конституційного суду країни. Про це у понеділок, 24 березня, повідомило агентство "Ренхап".
Таким чином, Хан також знову виконує обов'язки президента Південної Кореї замість усуненого з посади глави держави після спроби запровадження у країні воєнного стану Юн Сок Йоля.
Офіс південнокорейського президента, вітаючи рішення КС, заявив, що воно доводить перевищення парламентом його повноважень. Хан Док Су пообіцяв після повернення до виконання президентських обов'язків зайнятися терміновими питаннями, як-от торгівлею, повідомляє агенція Reuters.
Імпічменти президента та його наступника
3 грудня 2024 року президент Південної Кореї Юн Сок Йоль несподівано оголосив про запровадження у країні воєнного стану, мотивувавши це "антидержавною діяльністю" опозиції. Однак парламент країни відмовився ухвалити це рішення, і вже наступного ранку главі держави довелося скасувати його. 14 грудня народні обранці оголосили Юну імпічмент.
Після цього, згідно з Конституцією країни, в.о. президента став глава уряду Хан Док Су. Однак 27 грудня парламент оголосив імпічмент і йому. Приводом для цього стала відмова Хана призначити ще трьох суддів до Конституційного суду країни, щоб той зміг остаточно затвердити усунення Юна.
Після цього обов'язки президента країни тимчасово виконував заступник прем'єра, міністр фінансів Чхве Сан Мок.
Юн Сок Йоль звільнений з-під варти
Щодо відстороненого президента розпочали розслідування за звинуваченнями у керівництві заколотом та зловживанні владою. Після того, як він тричі не з'явився на допити як підозрюваний, суд видав ордер на його арешт. 15 січня Юна узяли під варту у його резиденції, незважаючи на спроби протидії з боку охорони. Після арешту президента у Сеулі спалахнули заворушення.
7 березня Центральний районний суд Сеула задовольнив клопотання захисту Юн Сок Йоля та скасував виданий раніше ордер на арешт. Через день 64-річного політика був звільнений з-під варти. Тим не менш, він залишається під слідством.
Розгляд у суді висунутих проти Юна звинувачень в організації заколоту розпочнеться 14 квітня, повідомляє Reuters.
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