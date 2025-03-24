Литва думає розмістити протипіхотні міни на кордоні з РФ та Білоруссю

Литва за прикладом Польщі розглядає можливість встановлення протипіхотних мін на кордонах з Росією та Білоруссю.

Про це заявила міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне за підсумками 100 днів роботи, її цитує пресслужба Міноборони, повідомляє "Європейська правда".

Шакалієне разом зі своїми колегами з Латвії, Естонії, Польщі та Фінляндії обговорювали об'єднання Східного щита і Балтійської лінії оборони, а також участь Фінляндії в розробці єдиного плану з посилення захисту кордонів шляхом розширення пакета заходів.

Під час зустрічей із колегами литовська міністерка обговорювала оновлення та розширення концепції контрмобільності.

"За прикладом Польщі кордон північно-східного флангу може бути укріплений декількома рівнями фортифікаційних споруд, включно з протипіхотними та протитанковими мінами, але не обмежуючись ними", - йдеться у повідомленні литовського Міноборони.

Як зазначено, партнери мають намір домагатися фінансування ЄС на ці цілі.

Як відомо, Литва, Латвія, Естонія та Польща оголосили у вівторок про намір вийти з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін.

Коментуючи намір країн Балтії та Польщі вийти із конвенції, яка забороняє протипіхотні міни, глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна назвав неправильним те, що "ми забороняємо собі використовувати зброю, яку Росія готова застосувати проти нас".

А у Польщі хочуть розмістити протипіхотні міни на кордонах з РФ та Білоруссю в рамках проєкту "Східний щит".