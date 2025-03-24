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АНАЛІТИКА

Туреччина: партія мера Стамбула висунула його кандидатом у президенти попри арешт

 

На праймеріз партії опозиційного мера Стамбула Ікрема Імамоглу затвердили його висування кандидатом у президенти, попри арешт політика і відсторонення його від повноважень.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Cumhuriyet.

"Республіканська народна партія" (CHP) завершила праймеріз та оголосила, що усі громадяни підтримали Імамоглу попри його арешт і його обрано кандидатом у президенти.

"Арешт не стане на заваді, адже він не був засуджений", - заявили у політсилі.

Голосування проходило у неділю на території штаб-квартири партії та перетворилося на масштабне висловлення політичної підтримки Імамоглу. У партії кажуть, що процес мав завершуватися о 17 годині, але через дуже високу явку його продовжили до 19 години.

Також в Анкарі у вечірні години пройшла багатотисячна акція протесту проти затримання й арешту Імамоглу.

Нагадаємо, 23 березня суд ухвалив рішення про запобіжний захід у вигляді арешту щодо Екрема Імамоглу у зв'язку зі звинуваченнями у корупції. Адвокати планують подавати апеляцію.

Водночас суд відхилив клопотання про арешт Імамоглу за звинуваченнями у підтримці "Робітничої партії Курдистану".

Переслідування Імамоглу призвело до масових протестів у країні.
 

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