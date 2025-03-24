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Туреччина: партія мера Стамбула висунула його кандидатом у президенти попри арешт
09:48 24.03.2025 |
На праймеріз партії опозиційного мера Стамбула Ікрема Імамоглу затвердили його висування кандидатом у президенти, попри арешт політика і відсторонення його від повноважень.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Cumhuriyet.
"Республіканська народна партія" (CHP) завершила праймеріз та оголосила, що усі громадяни підтримали Імамоглу попри його арешт і його обрано кандидатом у президенти.
"Арешт не стане на заваді, адже він не був засуджений", - заявили у політсилі.
Голосування проходило у неділю на території штаб-квартири партії та перетворилося на масштабне висловлення політичної підтримки Імамоглу. У партії кажуть, що процес мав завершуватися о 17 годині, але через дуже високу явку його продовжили до 19 години.
Також в Анкарі у вечірні години пройшла багатотисячна акція протесту проти затримання й арешту Імамоглу.
Нагадаємо, 23 березня суд ухвалив рішення про запобіжний захід у вигляді арешту щодо Екрема Імамоглу у зв'язку зі звинуваченнями у корупції. Адвокати планують подавати апеляцію.
Водночас суд відхилив клопотання про арешт Імамоглу за звинуваченнями у підтримці "Робітничої партії Курдистану".
Переслідування Імамоглу призвело до масових протестів у країні.
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