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АНАЛІТИКА

Влада Франції хоче вивільнити переповнені в’язниці від іноземців

 

Міністр юстиції Франції Жеральд Дарманен хоче побороти проблему переповнених в'язниць, виславши якомога більше іноземних ув'язнених відбувати покарання у своїх країнах.

Про наміри відправити майже чверть ув'язнених у Франції додому міністр розповів в інтерв'ю JDD, передає Укрінформ.

«У Франції ми маємо близько 82 000 ув'язнених на 62 000 місць. Понад 4 000 ув'язнених сплять на матрацах на підлозі, що викликає обурення. Водночас, у нас також є понад 19 000 ув'язнених-іноземців», - стверджує Дарманен.

За його словами, це становить 24,5 відсотка від усіх ув'язнених, серед них громадян ЄС 3 068, ще 16 773 - громадяни інших країн, які не є членами ЄС.

«У нас навіть є 686 ув'язнених, чия національність невідома. Якби ці іноземці, або хоча б деякі з них, відбували покарання у своїх країнах, ми б більше не мали проблеми переповненості в'язниць. І нам не треба було б звільняти тих, кого насправді не можна звільняти», - уточнив він.

Щоб реалізувати свої наміри, міністр юстиції розіслав спеціальний циркуляр прокурорам і директорам в'язниць, в якому закликав до "твердої кримінальної політики" щодо затриманих іноземців. Прокурори мають ідентифікувати серед них тих, які мають право на висилку з території Франції.

Він також хоче спростити процедуру передачі засуджених осіб у межах європейських країн. Європейське рамкове рішення, перенесене у Кримінально-процесуальний кодекс Франції, дозволяє громадянам ЄС відбувати покарання в країні їхнього походження.
Ключові теги: Франція
 

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