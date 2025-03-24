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АНАЛІТИКА

Франція відновила виробництво пороху для артилерійських снарядів

 

У місті Бержерак на південному заході Франції відкрили завод групи Eurenco з виробництва пороху - він має забезпечити випуск снарядів 155 калібру, значна частина яких постачається в Україну.

На церемонії відкриття були присутні високі урядовці, серед них міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню, передає Укрінформ.

«Ми доклали вражаючих зусиль для збільшення темпів виробництва. Між кількістю боєприпасів, які ми могли передавати Україні щомісяця, зокрема 155-мм снарядів для наших гармат «Цезар», і тим, що можемо постачати сьогодні, ми досягли значного прогресу», - заявив він.

За словами операційного директора Eurenco Еріка Жіро, завод у Бержераку наступного року буде виробляти обсяг пороху, необхідний для випуску 100 тисяч снарядів, а 2027-го цей показник планують довести до 200 тисяч. Задля цього завод працюватиме цілодобово, сім днів на тиждень.

Щоб звести його, знадобилося менш як рік: у квітні 2024-го перший камінь у будівництво підприємства заклав особисто президент Макрон. Урядовці твердять, що попередньо затверджені терміни випередили на пів року.

Раніше група Eurenco, яка спеціалізується на вибухових речовинах та енергетичних матеріалах, виробляла порох на шведському заводі. У 2007 вона закрила виробництво у Бержераку через відсутність замовлень. Таким чином Франція втратила повний цикл виробництва снарядів.
Ключові теги: Франція
 

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