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Канада усуває бар’єри для внутрішньої торгівлі на тлі тарифної війни зі США
09:26 24.03.2025 |
Аби компенсувати збитки від митної війни зі США, очільники усіх провінцій і територій Канади домовилися негайно усунути барʼєри, які перешкоджають внутрішній торгівлі.
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявили в офісі глави уряду Марка Карні за підсумками його зустрічі із премʼєрами провінцій та територій.
"Премʼєр-міністр та керівники провінцій погодилися, що, працюючи разом над розблокуванням економічних проєктів й усуненням барʼєрів, Канада може з лишком компенсувати наслідки мит США, створивши високооплачувані робочі місця, максимізувавши наш економічний потенціал і зміцнившись як удома, так і за кордоном", - йдеться у заяві.
Під час зустрічі було наголошено на критичній важливості розвитку внутрішньої торгівлі. "З метою розбудови сильнішої та справедливішої економіки, ми зобов'язуємося до 1 липня 2025 року ухвалити законодавство, яке усуне всі федеральні бар'єри для міжпровінційної торгівлі та мобільності робочої сили, а також скасуємо всі федеральні винятки згідно з Канадською угодою про вільну торгівлю", - запевнили у Карні.
В офісі премʼєра очікують, що, уніфікувавши правила та підвищивши мобільність робочої сили, "Канада може створити справді відкритий ринок, який зменшить витрати як для бізнесу, так і для споживачів".
"Це допоможе зміцнити ланцюги постачань, підвищити продуктивність і відкрити нові можливості для канадських компаній", - підсумували у відомстві.
Зауважимо: з огляду на федеративний устрій Канади, її адміністративні одиниці часто мають різні стандарти, що перешкоджає торгівлі всередині країни. Торговельна війна, розв'язана Дональдом Трампом, спонукала до швидкого скасування таких барʼєрів, хоча дискусії про це точилися багато років.
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