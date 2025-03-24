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В Ірані назвали умову проведення переговорів із США
09:15 24.03.2025 |
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив у неділю, що перемовини Тегерана зі Сполученими Штатами неможливі, якщо Вашингтон не змінить свою політику тиску.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters із посиланням на іранські державні медіа.
Зазначається, що заява глави іранського зовнішньополітичного відомства пролунала тоді, коли Іран готується відповісти на лист президента США Дональда Трампа із пропозицією проведення переговорів щодо нової ядерної угоди.
Залишивши двері для укладання ядерної угоди відчиненими, американський президент відновив кампанію «максимального тиску», яку він застосовував до Ірану під час першого президентського терміну. Ці зусилля, зокрема, були спрямовані на зведення експорту нафти з країни до нуля.
З моменту повернення Трампа до Білого дому США запровадили чотири раунди санкцій на продаж нафти Ірану, йдеться у матеріалі.
«За цих умов більше неможливо вступати у переговори з Америкою. Якщо тільки не зміняться певні підходи», - сказав Арагчі.
За його словами, коли Іран відмовляє США у проведенні перемовин, це «випливає з історії та досвіду», маючи на увазі вихід Трампа з ядерної угоди Тегерана з шістьма великими державами у 2015 році.
Після виходу з ядерної угоди у 2018 році Трамп знову запровадив санкції, які завдали шкоди іранській економіці. Через рік Тегеран почав порушувати передбачені договором обмеження на ядерну програму і значно перевищив встановлені документом ліміти.
«На мою думку, угода 2015 року в її нинішньому вигляді не може бути відроджена. Це було б не в наших інтересах, оскільки наша ядерна ситуація значно просунулася вперед, і ми більше не можемо повернутися до попередніх умов», - зауважив Арагчі.
Водночас він додав, що цей договір все ще може бути «основою і моделлю для переговорів».
Як повідомляв Укрінформ, 7 березня президент США Дональд Трамп заявив, що хоче домовитися про ядерну угоду з Іраном, і надіслав листа іранській владі, в якому висловив сподівання, що Ісламська Республіка погодиться на проведення перемовин.
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