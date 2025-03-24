Віткофф: пропозиція Трампа щодо переговорів з Іраном має на меті уникнути військових дій

Звернення президента США Дональда Трампа до верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї щодо нової ядерної угоди є спробою уникнути військових дій, заявив у неділю спеціальний посланник США Стівен Віткофф.

За його словами, «не потрібно вирішувати все військовим шляхом».

«Наш сигнал Ірану: давайте сядемо і подивимось, чи зможемо ми через діалог, через дипломатію дістатися потрібного місця. Якщо ми зможемо, ми готові це зробити. А якщо не зможемо, альтернатива не є чудовою альтернативою», - сказав він в ефірі Fox News.

Віткофф додав, що позиція президента США Дональда Трампа щодо ядерної зброї в Ірану залишається незмінною.

«Іран не повинен мати бомбу. Ми не можемо дозволити їм перейти до озброєння і створення ядерного арсеналу. Цього не може статися, і цього не станеться», - наголосив він.

Також радник Білого дому з національної безпеки Майк Волц в ефірі CBS Newsзаявив, що США прагнуть «повного демонтажу» ядерної програми Ірану.

«Іран повинен відмовитися від своєї програми таким чином, щоб це побачив увесь світ... На столі розглядаються всі варіанти, і настав час для Ірану повністю відійти від свого бажання мати ядерну зброю», - сказав він.

Днями видання Axios писало, що Трамп у листі до верховного лідера Ірану висунув вимогу укласти нову ядерну угоду протягом двох місяців. Джерела видання повідомили, що лист Трампа до Хаменеї був «жорстким». З одного боку, він пропонував переговори щодо нової ядерної угоди, а з іншого - попереджав про наслідки, якщо Іран відкине пропозицію і продовжить просувати свою ядерну програму.

На початку березня президент США Дональд Трамп заявив, що надіслав листа верховному лідеру Ірану аятоллі Алі Хаменеї з пропозицією переговорів. 8 березня Хаменеї, коментуючи пропозицію Трампа про ведення переговорів щодо ядерної угоди, сказав, що Тегеран не вестиме переговорів під тиском «країни-задираки».

Минулого місяця Хаменеї заявив, що виступає проти прямих переговорів з Трампом, кажучи, що йому не можна довіряти, оскільки він вийшов з ядерної угоди.

Трамп за час свого попереднього президентства вивів Сполучені Штати з ядерної угоди 2015 року між Тегераном і світовими державами.

У грудні минулого року Міжнародне агентство з атомної енергії попередило, що Іран готовий значно наростити темпи виробництва високозбагаченого урану. У звіті МАГАТЕ вказано, що наслідком буде «значне збільшення виробництва урану, збагаченого до 60 відсотків».

Хоча Іран стверджує, що його програма є мирною, іранські офіційні особи все частіше погрожують створити ядерну бомбу і міжконтинентальну балістичну ракету. Експерти попереджають, що збагачення урану до 60 відсотків є лише невеликим відривом від збройового рівня в 90 відсотків, і кажуть, що немає жодного виправдання для збагачення урану до такого високого рівня в рамках будь-якої цивільної програми.