Фінансові новини
- |
- 24.03.25
- |
- 09:26
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Віткофф: пропозиція Трампа щодо переговорів з Іраном має на меті уникнути військових дій
09:11 24.03.2025 |
Звернення президента США Дональда Трампа до верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї щодо нової ядерної угоди є спробою уникнути військових дій, заявив у неділю спеціальний посланник США Стівен Віткофф.
За його словами, «не потрібно вирішувати все військовим шляхом».
«Наш сигнал Ірану: давайте сядемо і подивимось, чи зможемо ми через діалог, через дипломатію дістатися потрібного місця. Якщо ми зможемо, ми готові це зробити. А якщо не зможемо, альтернатива не є чудовою альтернативою», - сказав він в ефірі Fox News.
Віткофф додав, що позиція президента США Дональда Трампа щодо ядерної зброї в Ірану залишається незмінною.
«Іран не повинен мати бомбу. Ми не можемо дозволити їм перейти до озброєння і створення ядерного арсеналу. Цього не може статися, і цього не станеться», - наголосив він.
Також радник Білого дому з національної безпеки Майк Волц в ефірі CBS Newsзаявив, що США прагнуть «повного демонтажу» ядерної програми Ірану.
«Іран повинен відмовитися від своєї програми таким чином, щоб це побачив увесь світ... На столі розглядаються всі варіанти, і настав час для Ірану повністю відійти від свого бажання мати ядерну зброю», - сказав він.
Днями видання Axios писало, що Трамп у листі до верховного лідера Ірану висунув вимогу укласти нову ядерну угоду протягом двох місяців. Джерела видання повідомили, що лист Трампа до Хаменеї був «жорстким». З одного боку, він пропонував переговори щодо нової ядерної угоди, а з іншого - попереджав про наслідки, якщо Іран відкине пропозицію і продовжить просувати свою ядерну програму.
На початку березня президент США Дональд Трамп заявив, що надіслав листа верховному лідеру Ірану аятоллі Алі Хаменеї з пропозицією переговорів. 8 березня Хаменеї, коментуючи пропозицію Трампа про ведення переговорів щодо ядерної угоди, сказав, що Тегеран не вестиме переговорів під тиском «країни-задираки».
Минулого місяця Хаменеї заявив, що виступає проти прямих переговорів з Трампом, кажучи, що йому не можна довіряти, оскільки він вийшов з ядерної угоди.
Трамп за час свого попереднього президентства вивів Сполучені Штати з ядерної угоди 2015 року між Тегераном і світовими державами.
У грудні минулого року Міжнародне агентство з атомної енергії попередило, що Іран готовий значно наростити темпи виробництва високозбагаченого урану. У звіті МАГАТЕ вказано, що наслідком буде «значне збільшення виробництва урану, збагаченого до 60 відсотків».
Хоча Іран стверджує, що його програма є мирною, іранські офіційні особи все частіше погрожують створити ядерну бомбу і міжконтинентальну балістичну ракету. Експерти попереджають, що збагачення урану до 60 відсотків є лише невеликим відривом від збройового рівня в 90 відсотків, і кажуть, що немає жодного виправдання для збагачення урану до такого високого рівня в рамках будь-якої цивільної програми.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|«Продуктивна й сфокусована»: Умєров розповів про результати розмови з США в Ер-Ріяді
ТОП-НОВИНИ
|Віткофф називає ключовим питанням конфлікту готовність визнати російськими території із урахуванням проведеного РФ референдуму
|Спецпосланець Трампа: Я не вважаю Путіна поганою людиною
|Спецпосланець Трампа Віткофф вважає необхідними вибори в Україні
|Україна може втратити 1,6 мільярда через бездіяльність «Нафтогазу» – НАБУ і САП
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Глава Пентагону розкритикував суддю за скасування заборони трансгендерів в армії США
|США заборонили в'їзд експрезидентці Аргентини через звинувачення в корупції
|В Ірані назвали умову проведення переговорів із США
|Віткофф: пропозиція Трампа щодо переговорів з Іраном має на меті уникнути військових дій
|Ізраїль розглядає можливість тимчасової окупації сектору Гази - ЗМІ
|США відправлять другий авіаносець на Близький Схід на тлі боротьби з хуситами
|Пентагон розпочав перевірку працівників на поліграфі після візиту Маска – Bloomberg
Бізнес
|Samsung виграла в США судову справу проти BOE щодо порушення патентних прав на технологію OLED
|Тепер шкарпетки не зникнуть: Haier представила першу у світі пральну машину з трьома барабанами
|Tesla Ілона Маска відкликала всі продані у США автомобілі Cybertruck
|Microsoft тестує функцію оцінки характеристик ПК у Windows 11
|ЄС змушує Apple відкрити сповіщення та інші функції iOS стороннім виробникам
|Elecom представила перший у світі натрій-іонній павербанк – працює до 13 років на температурах до -34°C
|Революція людиноподібних роботів ближче, ніж ви думаєте – гендиректор NVIDIA