США відправлять другий авіаносець на Близький Схід на тлі боротьби з хуситами

Сполучені Штати відправляють другий авіаносець на Близький Схід, оскільки адміністрація Трампа посилює кампанію бомбардувань проти бойовиків-хуситів у Ємені.

Про це повідомляє Politico, передає Укрінформ.

Двоє представників оборонного відомства на умовах анонімності розповіли, що міністр оборони Піт Гегсет наказав авіаносній ударній групі USS Harry S. Truman, яка зараз діє в Червоному морі, продовжити своє розгортання щонайменше на місяць.

Есмінець ВМС США Carl Vinson і есмінці, які його супроводжують, протягом найближчих тижнів приєднаються до корабля як ескорт. Есмінець проводить військові навчання в Східно-Китайському морі разом з японцями і південнокорейцями.

Прибуття «Carl Vinson» стане другим випадком за останні шість місяців, коли США направляють дві авіаносні ударні групи на Близький Схід, але першим - за часів адміністрації Трампа.