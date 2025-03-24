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США відправлять другий авіаносець на Близький Схід на тлі боротьби з хуситами
09:03 24.03.2025 |
Сполучені Штати відправляють другий авіаносець на Близький Схід, оскільки адміністрація Трампа посилює кампанію бомбардувань проти бойовиків-хуситів у Ємені.
Про це повідомляє Politico, передає Укрінформ.
Двоє представників оборонного відомства на умовах анонімності розповіли, що міністр оборони Піт Гегсет наказав авіаносній ударній групі USS Harry S. Truman, яка зараз діє в Червоному морі, продовжити своє розгортання щонайменше на місяць.
Есмінець ВМС США Carl Vinson і есмінці, які його супроводжують, протягом найближчих тижнів приєднаються до корабля як ескорт. Есмінець проводить військові навчання в Східно-Китайському морі разом з японцями і південнокорейцями.
Прибуття «Carl Vinson» стане другим випадком за останні шість місяців, коли США направляють дві авіаносні ударні групи на Близький Схід, але першим - за часів адміністрації Трампа.
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