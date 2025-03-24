Пентагон розпочав перевірку працівників на поліграфі після візиту Маска – Bloomberg

Міністерство оборони США ініціювало розслідування із застосуванням поліграфа після погроз мільярдера Ілона Маска співробітникам Пентагону, які могли допустити витік інформації про те, що він мав отримати надсекретний брифінг щодо планів американських військових у разі потенційної війни з Китаєм.

Про це повідомляє Bloomberg.

Деталі: За даними видання, перевірку ініціював керівник апарату міністра оборони Піта Гегсета Джо Каспер. Він закликав розслідувати "несанкціоноване розголошення" інформації, що стосується національної безпеки, а також "передати винних до відповідних правоохоронних органів для кримінального переслідування".

Причиною розслідування стала хвиля обговорень, викликана нещодавнім візитом Маска до Пентагону.

21 березня мільярдер зустрівся з військовими посадовцями для обговорення питань оборонних інновацій та скорочення витрат. Однак ще до цієї зустрічі The New York Times повідомила, що, за словами анонімних американських посадовців, Пентагон планував у п'ятницю проінформувати Маска про план американських військових на випадок будь-якої війни, яка може спалахнути з Китаєм.

Після оприлюднення інформації заплановану зустріч підтвердили представники Пентагону і президент Трамп - але обидва заперечили, що на засіданні обговорюватимуться військові плани щодо Китаю.

"Китай навіть не буде згадуватися або обговорюватися", - написав Трамп у дописі на своїй соціальній платформі Truth Social. "Як ганебно, що дискредитовані ЗМІ можуть вигадувати таку брехню. У будь-якому випадку, ця історія абсолютно неправдива!!!" - заявив він.

Коментарі Трампа потім перепостив на X Маск, який назвав New York Times "чистою пропагандою" і пригрозив, заявивши, що "з нетерпінням чекає судового переслідування тих в Пентагоні, хто зливає зловмисно неправдиву інформацію в NYT".

"Вони будуть знайдені", - попередив технологічний мільярдер.

У повідомленні The New York Times, яке розлютило Білий дім, підкреслюється, що такий брифінг Пентагону розширить і без того широку роль Маска і підсвітить питання про потенційний конфлікт інтересів, оскільки Маск проникає глибоко у федеральну бюрократію, продовжуючи керувати своїми компаніями, такими як SpaceX, великим державним підрядником.

Передісторія:

* В опитаних восьми країнах Європи майже 8 з 10 респондентів вважають, що раднику Трампа Ілону Маску не можна довіряти, а майже половина респондентів у Бельгії, Данії та Франції стверджують, що європейці повинні бойкотувати електромобілі Tesla.

* 22 березня міністр оборони Італії Гвідо Крозетто повідомив, що переговори щодо потенційного контракту на 1,5 млрд євро між оператором супутникового інтернету Starlink Ілона Маска та італійським урядом зайшли в глухий кут.

* Опозиційні політики ставлять під сумнів мудрість передачі контракту на національну безпеку іноземному бізнесмену і близькому союзнику президента США Дональда Трампа.

* Раніше агентство Reuters повідомило про те, що представники адміністрації Дональда Трампа погрожували Україні негайним відключенням від Starlink, якщо Київ не погодиться на угоду про розподіл прибутку від використання українських природних ресурсів.

* Американський мільярдер назвав неправдивим ці повідомлення.