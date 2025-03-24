США за день продали тисячу «золотих карток» для іноземців. Ціна однієї – $5 мільйонів

Міністр торгівлі США Говард Лутнік заявив, що за один день продав 1000 «золотих карток» для іноземців, кожна з яких коштує 5 мільйонів доларів.

Про це він сказав на подкасті All-In Podcast, передає Укрінформ.

Відповідаючи на запитання, звідки взялась ідея «золотої картки», Лутнік розповів, що це була ідея Трампа, яка виникла під час зустрічі з інвестором і мільярдером Джоном Полсоном. Міністр заявив, що його роль полягала в тому, щоб реалізувати бачення Трампа.

«Трамп подзвонив мені... і ми поговорили про це. Моя робота полягає в тому, щоб з'ясувати, як це зробити. Між іншим, вчора я продав тисячу (таких карток - ред.)», - сказав Лутнік.

Він додав, що маючи ринок з 37 мільйонами потенційних покупців, Трамп впевнений, що вони можуть заробити щонайменше 5 трильйонів доларів, продавши один мільйон цих карт.

«У світі 37 мільйонів людей, які здатні купити цю карту... Президент вважає, що ми можемо продати мільйон», - сказав міністр.

Він також стверджував, що 250 000 людей висловили зацікавленість у придбанні «золотих карток».