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АНАЛІТИКА

Венесуела відновить прийом мігрантів після угоди зі США

 

Венесуела знову прийматиме репатріаційні рейси зі Сполучених Штатів з депортованими громадянами після досягнення домовленості зі США.

Про це повідомляє АР, передає Укрінформ.

«Ми домовилися з урядом США про відновлення репатріації венесуельських мігрантів з першим рейсом завтра, в неділю», - заявив президент Асамблеї Венесуели і головний переговірник Мадуро з США Хорхе Родрігес.

За його словами, Венесуела пішла на цю угоду, щоб гарантувати повернення своїх громадян до країни з дотриманням їхніх прав. Він також згадав про депортацію урядом Трампа близько 250 венесуельців до в'язниці суворого режиму в Сальвадорі та зазначив, що «міграція не є злочином», і Венесуела добиватиметься їхнього повернення.

Трамп стверджував, що депортовані були членами банди Tren de Aragua, проте його адміністрація не надала доказів цього або доказів, що вони скоїли якийсь злочин у США.

Уряд Мадуро здебільшого відмовляв у в'їзді іммігрантам, депортованим зі США. Кількість таких депортацій різко зросла після того, як Трамп вступив на посаду 20 січня. За останні тижні до Венесуели було депортовано близько 350 осіб, у тому числі 180, які провели близько 16 днів на військово-морській базі США в Гуантанамо на Кубі.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро призупинив репатріаційні рейси зі Сполучених Штатів 8 березня після того, як Міністерство фінансів США оголосило про відкликання ліцензії Chevron на експорт венесуельської нафти.
 

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