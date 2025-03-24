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АНАЛІТИКА

Bloomberg: Франція пропонує використати найсильніший торговий інструмент Євросоюзу проти США

 

Франція приєдналася до невеликої групи країн, які закликають Євросоюз розглянути можливість застосування найсуворіших заходів у відповідь на тарифи США, що ніколи раніше не використовувалися в такому контексті. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на обізнаних співрозмовників.

Франція разом із кількома іншими країнами ЄС пропонує обговорити можливість застосування інструменту протидії примусу (anti-coercion instrument) як реакцію на тарифи США, згідно з інформацією джерел журналістів.

Цей інструмент був створений для боротьби з примусовими діями третіх країн, які можуть використовувати торгівельні обмеження для тиску на політичні рішення Євросоюзу або окремих держав-членів.

Інструмент протидії примусу був ухвалений в ЄС після того, як США ввели тарифи на експорт з Євросоюзу за часів першої адміністрації Дональда Трампа, а також на тлі тиску Китаю на Литву через відкриття торгового представництва Тайваню у 2021 році.

За інформацією Bloomberg, Європейська комісія наразі не розглядає можливість застосування цього інструменту.

Одне з джерел агентства зазначило, що обговорення використання інструменту ще далеко від завершення, оскільки ЄС спочатку чекає, які мита США введуть 2 квітня.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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