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Туреччина: мер Стамбула Екрем Імамоглу заарештований за рішенням суду
09:44 24.03.2025 |
Кримінальний суд у Стамбулі 23 березня обрав арешт як запобіжний захід для мера найбільшого міста Туреччини Екрема Імамоглу, повідомляють турецькі засоби інформації. Як зазначив у своєму ефірі телеканал A haver, суд задовольнив клопотання прокуратури про взяття мера Стамбула під варту на час розгляду порушених проти нього справ.
Імамоглу звинувачують за двома справами. Одна стосується корупції в мерії, інша - сприяння тероризму. Арешт відбувся у справі про корупцію. У клопотанні обвинувачення зазначені звинувачення у «пособництві збройній терористичній організації», «створенні злочинної організації», «фальсифікації результатів тендерів», «хабарництві».
У Туреччині тривають масові протести після затримання мера Стамбула Екрема Імамоглу - одного з головних політичних опонентів президента Реджепа Таїпа Ердогана. Як повідомило 22 березня Міністерство внутрішніх справ Туреччини, лише за п'ятницю в дев'яти містах, зокрема в Анкарі та Стамбулі, було затримано 343 учасники демонстрацій.
Екрема Імамоглу затримали вранці 19 березня. Його та ще близько 100 людей звинуватили в корупційних злочинах та створенні злочинної групи, яка займалася вимаганням у бізнесу.
Імамоглу, якого Республіканська народна партія (CHP) готується висунути кандидатом у президенти, назвав справу політично мотивованою. У соцмережах він заявив, що розслідування є «політичним переворотом» і закликав громадян дати відсіч.
У міністерстві юстиції Туреччини стверджують, що справа не має політичного підґрунтя.
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