США скасовують тимчасовий статус для понад 530 тисяч мігрантів з Куби, Гаїті, Нікарагуа та Венесуели

Міністерство внутрішньої безпеки США оголосило про скасування тимчасового статусу для понад 530 тисяч громадян Куби, Гаїті, Нікарагуа та Венесуели, які прибули до США за програмою гуманітарного паролю часів адміністрації Байдена. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому в офіційному реєстрі США та підписаному главою відомства Крісті Ноем.

Йдеться про завершення дії дволітньої програми «CHNV parole», яка з жовтня 2022 року дозволяла громадянам цих країн, що прибули до США, отримувати тимчасовий дозвіл на проживання і роботу. Новий указ передбачає втрату цього статусу вже 24 квітня.

Особи, які не мають інших легальних підстав для перебування в країні, повинні будуть виїхати до вказаної дати.

У відомстві підкреслили, що «CHNV parole» є суто тимчасовим механізмом і не дає права на отримання постійного міграційного статусу.

Програму гуманітарного паролю для венесуельців Байден започаткував у 2022 році, а у 2023 році вона була розширена на громадян Куби, Гаїті та Нікарагуа. Вона стала одним із інструментів для зниження рівня нелегальної міграції на кордоні з Мексикою.

Раніше, 6 березня, агенція Reuters з посиланням на високопоставленого чиновника Трампа і три джерела, знайомі з цим питанням повідомила, що адміністрація президента США Дональда Трампа планує скасувати Тимчасовий захищений статус (TPS) для близько 240 000 українських біженців. За даними джерел, це може відбутися вже у квітні.

Повідомлялось, що заплановане згортання захисту для українців відбувалося до того, як минулого тижня відбулася сварка між президентом України Володимиром Зеленським і Трампом. За словами джерел, це є частиною більш широких зусиль адміністрації Трампа, спрямованих на позбавлення легального статусу понад 1,8 мільйона мігрантів, яким дозволено вʼїзд до США в рамках тимчасових гуманітарних програм.

Речниця Міністерства внутрішньої безпеки США Тріша Маклафлін раніше казала, що наразі відомство не має жодних оголошень.

Указ Трампа, виданий 20 січня, закликав Міністерство внутрішньої безпеки призупинити програми прийому біженців. Форму I-134A Служба громадянства та імміграції США припинила приймати для всіх шукачів притулку.