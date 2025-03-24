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АНАЛІТИКА

США заборонили в'їзд експрезидентці Аргентини через звинувачення в корупції

 

Держдепартамент США заборонив колишній президентці Аргентини Крістіні Фернандес де Кіршнер в'їжджати на територію Сполучених Штатів. Її звинуватили в причетності до "значної корупції" під час перебування при владі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Крім Фернандес, під заборону потрапив міністр планування часів її правління Хуліо Мігель Де Відо, а також сім'ї обох колишніх чиновників. У п'ятницю держсекретар США Марко Рубіо пояснив, чому так сталося.

"(Кіршнер і Де Відо - ред.) зловживали своїм становищем, організовуючи й отримуючи фінансову вигоду з численних схем хабарництва, пов'язаних із контрактами на громадські роботи, внаслідок чого в уряду Аргентини було вкрадено мільйони доларів", - заявив американський чиновник.

Він зазначив, що кілька судів визнали цю пару винною за звинуваченням у корупції.

Як пише NBC, останніми роками Фернандес була домінуючим політичним лідером цієї південноамериканської країни.

"Сполучені Штати продовжать сприяти притягненню до відповідальності тих, хто зловживає державною владою заради особистої вигоди. Ці позначення підтверджують нашу прихильність боротьбі з глобальною корупцією, зокрема на найвищих рівнях влади", - додав Рубіо.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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