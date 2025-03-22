Нові санкції США сповільнять, але не зупинять імпорт іранської нафти Китаєм

Постачання іранської нафти у Китай найближчим часом скоротяться після нових санкцій США проти нафтопереробника й танкерів, що підвищить витрати на доставляння, але трейдери кажуть, що очікують, що покупці знайдуть обхідні шляхи, щоб зберегти принаймні деякі обсяги.

Як повідомляли агентства Bloomberg і Reuters, 20 березня Вашингтон запровадив нові санкції проти компаній, включаючи Shouguang Luqing Petrochemical, «чайник» або незалежний НПЗ у східнокитайській провінції Шаньдун, і судна, які постачали нафту на такі заводи в Китаї, головних покупців іранської сирої нафти.

Це був четвертий раунд санкцій проти продажу нафти Ірану після лютневого заклику президента Дональда Трампа до «максимального тиску» на Тегеран, включаючи спроби звести його експорт сирої нафти до нуля.

Потоки іранської нафти до Китаю вже впали через зростання вартості фрахту, оскільки попередні санкції вдарили по транспортних потужностях, повідомили трейдери, зокрема троє, безпосередньо залучені до бізнесу.

Вартість фрахту для VLCC, що прямує з вод поблизу Малайзії, ключового пункту перевалки іранської нафти, до китайського нафтопереробного центру Шаньдун, з кінця 2024 року зросла більш ніж удвічі, до $3-4 за барель.

Згідно з даними аналітичної компанії Kpler, імпорт іранської нафти Китаєм у лютому відновився до 1,43 млн барелів на добу (б/д) з 898 тис. б/д у січні.

Близько 33 млн барелів було постачено цього місяця, при цьому обсяги, за прогнозами, досягнуть 1,7 млн б/д до останніх санкцій, сказав старший аналітик Kpler Мую Сюй, додавши, що обсяги викидів до кінця березня можуть різко скоротитися через санкції.

Більшість постачань іранської нафти до Китаю, які становлять понад 10% його імпорту сирої нафти, трейдери ребрендингують як надходження з Малайзії.

«Це означає явну ескалацію політики санкцій, хоча й не таку сувору, як якби було призначено китайський порт», - сказав Брайан Лейзен, стратег із сировинних товарів RBC Capital.

Китай, який захищає свою торгівлю з Іраном як законну, у п'ятницю знову заявив про свою опозицію до «невибіркових і незаконних» односторонніх санкцій і пообіцяв захищати права китайських підприємств.

Як вважають трейдери, компанія Luqing, яка керує нафтопереробним заводом (НПЗ) потужністю 160 тис. б/д, є одним із найбільших регулярних покупців іранської нафти за зниженими цінами. Це другий «чайник», на який США ввели санкції після того, як 2022 року Haiyou Petrochemical було включено до списку.

Посадовець, який відповідав на телефонні дзвінки в Luqing, не дав коментарів у п'ятницю. Компанія також не відразу відповіла на електронний лист із проханням прокоментувати.

Нафта з Ірану, Венесуели й росії, якої уникають багато західних покупців, заощадила китайським НПЗ мільярди доларів за останні роки, оскільки сповільнене економічне зростання й стагнація попиту на пальне знижують маржу.