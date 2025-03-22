Фінансові новини
- |
- 22.03.25
- |
- 00:09
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Лідер «оборонки» Південної Кореї залучає 2,5 мільярда доларів для розширення за кордоном
23:55 21.03.2025 |
Найбільший оборонний концерн Південної Кореї Hanwha Aerospace оголосив про розміщення акцій на 3,6 трлн вон (2,5 млрд дол) для фінансування міжнародної експансії.
Про це пише Financial Times.
Зазначається, що після цього акції компанії впали на 13% - це найбільше падіння з серпня 2023 року.
Продаж акцій стане найбільшим у Південній Кореї за три роки. Hanwha планує інвестувати 1,6 трлн вон (1,1 млрд дол) у будівництво заводів у Європі, США, Австралії та на Близькому Сході, а також у придбання часток в іноземних оборонних компаніях.
Аналітики кажуть, що Hanwha могла б профінансувати свої плани розширення за рахунок власного грошового потоку, посилаючись на стрімке зростання прибутків. Операційний прибуток Hanwha майже потроївся до 1,7 трлн вон (1,3 млрд дол) минулого року на тлі зростання доходів більш ніж на 40% до 11,2 трлн вон (8,4 млрд дол).
Аналітик Daol Investment & Securities Чхве Гван Шик зазначив: "Я згоден з необхідністю локалізації виробництва в Європі та на Близькому Сході і виходу на американський ринок винищувачів, але її метод фінансування викликає жаль".
Hanwha Aerospace нарощує присутність на глобальному ринку, оскільки західні країни збільшують військові витрати після вторгнення Росії в Україну. За два роки портфель замовлень компанії зріс більш ніж на 60% - до 32,4 трлн вон (23 млрд дол).
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Комітет Бундестагу схвалив допомогу для України на €11 млрд
|«Схеми» показали супутникові знімки після удару по аеродрому «Енгельс-2»
|Британія замовила для України виробництво 5000 ракет
|«Нова норма» в Брюсселі: ЄС - окремо, Орбан - окремо
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Нові санкції США сповільнять, але не зупинять імпорт іранської нафти Китаєм
|Лідер «оборонки» Південної Кореї залучає 2,5 мільярда доларів для розширення за кордоном
|В Парижі обговорять структуру контингенту - Зеленський
|Лідери ЄС представили 2 механізми фінансування інвестицій в оборону на EUR800 млрд і домовилися координувати зміцнення України
|Наслідки санкцій: «Роснєфть» може втратити свій найбільший актив за кордоном
|Комітет Бундестагу схвалив допомогу для України на €11 млрд
Бізнес
|Samsung виграла в США судову справу проти BOE щодо порушення патентних прав на технологію OLED
|Тепер шкарпетки не зникнуть: Haier представила першу у світі пральну машину з трьома барабанами
|Tesla Ілона Маска відкликала всі продані у США автомобілі Cybertruck
|Microsoft тестує функцію оцінки характеристик ПК у Windows 11
|ЄС змушує Apple відкрити сповіщення та інші функції iOS стороннім виробникам
|Elecom представила перший у світі натрій-іонній павербанк – працює до 13 років на температурах до -34°C
|Революція людиноподібних роботів ближче, ніж ви думаєте – гендиректор NVIDIA