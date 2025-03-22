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АНАЛІТИКА

Лідер «оборонки» Південної Кореї залучає 2,5 мільярда доларів для розширення за кордоном

Лідер «оборонки» Південної Кореї залучає 2,5 мільярда доларів для розширення за кордоном
 

Найбільший оборонний концерн Південної Кореї Hanwha Aerospace оголосив про розміщення акцій на 3,6 трлн вон (2,5 млрд дол) для фінансування міжнародної експансії.

Про це пише Financial Times.

Зазначається, що після цього акції компанії впали на 13% - це найбільше падіння з серпня 2023 року.

Продаж акцій стане найбільшим у Південній Кореї за три роки. Hanwha планує інвестувати 1,6 трлн вон (1,1 млрд дол) у будівництво заводів у Європі, США, Австралії та на Близькому Сході, а також у придбання часток в іноземних оборонних компаніях.

Аналітики кажуть, що Hanwha могла б профінансувати свої плани розширення за рахунок власного грошового потоку, посилаючись на стрімке зростання прибутків. Операційний прибуток Hanwha майже потроївся до 1,7 трлн вон (1,3 млрд дол) минулого року на тлі зростання доходів більш ніж на 40% до 11,2 трлн вон (8,4 млрд дол).

Аналітик Daol Investment & Securities Чхве Гван Шик зазначив: "Я згоден з необхідністю локалізації виробництва в Європі та на Близькому Сході і виходу на американський ринок винищувачів, але її метод фінансування викликає жаль".

Hanwha Aerospace нарощує присутність на глобальному ринку, оскільки західні країни збільшують військові витрати після вторгнення Росії в Україну. За два роки портфель замовлень компанії зріс більш ніж на 60% - до 32,4 трлн вон (23 млрд дол).

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Корея
 

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