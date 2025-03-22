Наслідки санкцій: «Роснєфть» може втратити свій найбільший актив за кордоном

Російська "Роснєфть", яка втратила активи в Німеччині невдовзі після початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України, може бути змушена позбутися останнього великого підприємства за кордоном. Так, найбільша нафтова компанія Росії розглядає можливість продажу частки в індійській Nayara Energy, яку придбала у 2017 році за $12,9 млрд.

Про це пише The Economic Times, передає The Moscow Times.

За словами джерел, причина - у санкціях: через західні обмеження "Роснефть" вже кілька років не може вивести з Індії прибуток від своєї "дочки", яка володіє 6,5 тис. заправних станцій по всій країні та найбільшим недержавним нафтопереробним заводом.

Як повідомляється, топменеджери "Роснєфті" відвідували Нью-Делі в березні, щоб обговорити можливу угоду, яка поки далека від узгодження. Російська компанія вже провела переговори з індійськими Reliance Industries, Adani та JSW Group, а також саудівською нафтовою держкомпанією Saudi Aramco, яка торік анонсувала плани інвестувати до $100 млрд у Індію.

Однак знайти покупця непросто: деякі індійські конгломерати вже відмовилися від угоди з "Роснєфтью", зокрема через санкції та низьку рентабельність її "дочки". Потенційна сума операції оцінюється у $20 млрд.

За підсумками минулого року, за даними Kpler, Росія стала найбільшим постачальником сирої нафти до Індії, обігнавши Об'єднані Арабські Емірати. За даними Reuters, у середньому індійські НПЗ закуповують у РФ 1,5 млн барелів на добу - половину всієї нафти, що танкери вивозять за кордон із російських портів.

У грудні минулого року "Роснєфть" уклала 10-річну угоду щодо постачання до Індії на 500 тис. барелів на добу. Угода, яка стала найбільшою за всю історію нафтової торгівлі двох країн, оцінюється в $13 млрд.

Нагадаємо, знижки на російську нафту допомогли Індії заощадити понад $25 млрд у фінансовому році, що закінчився 31 березня 2024 року, порівняно з 2022-2023 роками.

Раніше повідомлялося, що індійські регулятори дозволили російським страховим компаніям страхувати танкери з нафтою із РФ, замість міжнародних страховиків. Це дозволить Росії обходити запроваджене країнами "Великої сімки" обмеження ціни нафти.

У грудні минулого року стало відомо, що щонайменше три російські НПЗ, включно з Туапсинським НПЗ, що належить "Роснєфті", були змушені зупинити переробку або скоротити обсяги виробництва через фінансові втрати на тлі обмежень на експорт, зростання цін на нафту і високу вартість запозичень.

Експорт сирої нафти зі США до Індії в лютому 2025 року зріс до найвищого за два роки рівня, оскільки нафтопереробники в країні шукали шляхи альтернативних поставок після посилення санкцій США щодо російської нафти.

Раніше повідомлялося, що Індія в лютому цього року скоротила імпорт сирої нафти з Росії до найнижчого рівня з січня 2023 року.

Як повідомлялося, за підсумками запровадження останніх санкцій західних країн, більш ніж половина "тіньового танкерного флоту" Росії, понад 300 суден, опинилися під обмеженнями.

До того стало відомо, що Індія відмовилися працювати з російськими нафтовими танкерами, що потрапили під санкції, в якій би валюті не проводилися угоди, навіть у індійських рупіях.

Раніше повідомлялося, що Індія збільшить імпорт нафти з Іраку через санкції проти Росії.

Нагадаємо, 10 січня цього року США оголосили про масштабний пакет санкцій проти експорту російської нафти в обхід запроваджених країнами "Великої сімки" обмежень.