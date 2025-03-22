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АНАЛІТИКА

Швейцарія долучилась до проєкту оборонної співпраці НАТО

 

Федеральна рада Швейцарії 21 березня схвалила участь країни в проєкті партнерської підтримки Агенції НАТО з підтримки і постачання (NSPA) щодо ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє пресслужба швейцарського уряду.

Метою проєкту є зміцнення безпеки Швейцарії та збільшення доступності запасних частин для систем протиповітряної оборони Patriot, пояснила Федеральна рада.

Рішення означає, що швейцарські промислові компанії тепер зможуть брати участь у тендерах NSPA стосовно ракет Patriot.

В уряді Швейцарії окремо наголошують, що участь у проєкті сумісна з нейтралітетом країни, і якщо одна з країн-учасниць буде втягнута в міжнародний збройний конфлікт, Швейцарія завжди зможе вийти з нього.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну традиційно нейтральна Швейцарія почала активно говорити про нарощування своїх оборонних спроможностей.

Швейцарська влада й суспільство також усе більше схиляються до посилення безпекової співпраці, зокрема і з Північноатлантичним Альянсом.

Водночас зв'язки між Швейцарією і НАТО регулярно ставить під сумнів права Швейцарська народна партія, яка має більшість у парламенті.
 

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