Трамп оголосив Boeing переможцем у конкурсі на створення надсучасного бойового літака F-47

Авіабудівна компанія Boeing випередила конкурента Lockheed Martin і одержала контракт на виробництво американського винищувача наступного покоління Next Generation Air Dominance (NGAD). Про це пише агентство Bloomberg. Офіційно про контракт оголосив президент США Дональд Трамп разом із міністром оборони Пітом Гегсетом.

Трамп, 47-й президент США, дав ім'я новому винищувачу - F-47

Новий винищувач замінить F-22 Raptor, працюватиме у тандемі з безпілотниками, які розробляються у рамках окремої програми.

Конструкція винищувача все ще залишається секретом, який ретельно охороняється, додають в агентстві Reuters. Про проєкт напевно відомо лише, що на його реалізацію до 2029 року ВПС США запросили $20 млрд.

NGAD планувався як "сімейство систем", засноване на винищувачі шостого покоління для протидії таким противникам, як Китай та Росія.

Новий контракт допоможе повернути Boeing фінансову стабільність. Концерн завершив 2024 рік зі збитком $11,83 млрд, які стали наслідком проблем у комерційних та оборонних підрозділах компанії та майже двомісячного страйку робітників.

Очікується, що Boeing отримає замовлення на сотні мільярдів доларів за багаторічний термін дії контракту на будівництво винищувачів шостого покоління.