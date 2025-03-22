Фінансові новини
- |
- 22.03.25
- |
- 00:05
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Трамп оголосив Boeing переможцем у конкурсі на створення надсучасного бойового літака F-47
22:51 21.03.2025 |
Авіабудівна компанія Boeing випередила конкурента Lockheed Martin і одержала контракт на виробництво американського винищувача наступного покоління Next Generation Air Dominance (NGAD). Про це пише агентство Bloomberg. Офіційно про контракт оголосив президент США Дональд Трамп разом із міністром оборони Пітом Гегсетом.
Трамп, 47-й президент США, дав ім'я новому винищувачу - F-47
Новий винищувач замінить F-22 Raptor, працюватиме у тандемі з безпілотниками, які розробляються у рамках окремої програми.
Конструкція винищувача все ще залишається секретом, який ретельно охороняється, додають в агентстві Reuters. Про проєкт напевно відомо лише, що на його реалізацію до 2029 року ВПС США запросили $20 млрд.
NGAD планувався як "сімейство систем", засноване на винищувачі шостого покоління для протидії таким противникам, як Китай та Росія.
Новий контракт допоможе повернути Boeing фінансову стабільність. Концерн завершив 2024 рік зі збитком $11,83 млрд, які стали наслідком проблем у комерційних та оборонних підрозділах компанії та майже двомісячного страйку робітників.
Очікується, що Boeing отримає замовлення на сотні мільярдів доларів за багаторічний термін дії контракту на будівництво винищувачів шостого покоління.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Комітет Бундестагу схвалив допомогу для України на €11 млрд
|«Схеми» показали супутникові знімки після удару по аеродрому «Енгельс-2»
|Британія замовила для України виробництво 5000 ракет
|«Нова норма» в Брюсселі: ЄС - окремо, Орбан - окремо
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Нові санкції США сповільнять, але не зупинять імпорт іранської нафти Китаєм
|Лідер «оборонки» Південної Кореї залучає 2,5 мільярда доларів для розширення за кордоном
|В Парижі обговорять структуру контингенту - Зеленський
|Лідери ЄС представили 2 механізми фінансування інвестицій в оборону на EUR800 млрд і домовилися координувати зміцнення України
|Наслідки санкцій: «Роснєфть» може втратити свій найбільший актив за кордоном
|Комітет Бундестагу схвалив допомогу для України на €11 млрд
Бізнес
|Samsung виграла в США судову справу проти BOE щодо порушення патентних прав на технологію OLED
|Тепер шкарпетки не зникнуть: Haier представила першу у світі пральну машину з трьома барабанами
|Tesla Ілона Маска відкликала всі продані у США автомобілі Cybertruck
|Microsoft тестує функцію оцінки характеристик ПК у Windows 11
|ЄС змушує Apple відкрити сповіщення та інші функції iOS стороннім виробникам
|Elecom представила перший у світі натрій-іонній павербанк – працює до 13 років на температурах до -34°C
|Революція людиноподібних роботів ближче, ніж ви думаєте – гендиректор NVIDIA