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У лютому Казахстан збільшив експорт нафти й газоконденсату на 17%
17:57 21.03.2025 |
Казахстан у лютому збільшив експорт нафти й газоконденсату на 17% у добовому вираженні порівняно з січнем - до 6,323 млн тонн, показали дані Ситуаційно-аналітичного центру паливно-енергетичного комплексу (САЦ ПЕК РК) й розрахунки Reuters.
Основний приріст (21%) спостерігався при постачаннях Каспійським трубопровідним консорціумом (КТК), де оператор родовища Тенгіз «Тенгізшевройл» наростив експорт нафти в лютому до 3,016 млн т (857,3 тис. б/д) з 2,285 млн т (586,7 тис. б/д).
Прокачування нафти нафтопроводом «Атирау-Самара» знизилося минулого місяця на 1% у подобовому вираженні до січня - до 0,611 млн тонн.
Казахстанська нафта прокачується системою «транснєфті» з подальшою перевалкою через російські порти «усть-луга» і «новоросійськ» (без урахування постачання до махачкали), а також нафтопроводом «дружба» до Німеччини.
Постачання казахстанської сировини до Німеччини в лютому знизилося до 0,100 млн т з 0,127 млн т у січні. Основним постачальником ресурсів на німецький НПЗ у місті Шведті є компанія Karachaganak Petroleum Operaiting (KPO) із щомісячним обсягом близько 100 тис. т.
У січні 27 тис. т нафти було постачено з родовища Кашаган. У лютому постачання нафти до Німеччини не здійснювалося. Експорт нафти з порту «Актау» виріс у лютому на 4% у добовому вираженні - до 0,266 млн т.
Нафта з Актау експортується двома напрямками: до порту «Махачкала» з подальшим транспортуванням до російського новоросійська, а також до порту «Баку», з якого більшість надходить у нафтопровід «Баку-Тбілісі-Джейхан» (БТД).
Раніше транспортна компанія «Казтрансойл» (КТО) повідомляла про експорт казахстанської нафти у нафтопровід БТД у лютому обсягом 97 300 т порівняно з 78 тис. т у січні.
Основні обсяги нафти в БТД надходять із родовищ Тенгіз і Кашаган. НК «Казмунайгаз» повідомляв раніше про плани експорту кашаганської нафти до БТД 2025 року обсягом 250 тис т.
КМГ прогнозує експорт нафти 2025 року з Казахстану в Німеччину обсягом 1,5 млн т, по БТД - 1,7 млн т.
Експорт казахстанської нафти маршрутами, які не залежать від транзиту територією росії, за оцінкою Reuters, охоплює у січні-лютому 3-3,5% від загального обсягу вивезення сировини на світові ринки.
Нагадаємо, у січні-лютому Казахстан збільшив видобуток нафти на 3,7%, до 15,6 млн т.
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