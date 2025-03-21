ЄС скоротив імпорт енергоресурсів до 376 млрд євро за рік

Євросоюз імпортував 720,4 млн тонн енергоносіїв на суму 375,9 млрд євро у 2024 році. Про це свідчать дані Євростату.

Порівнюючи з 2023 роком, імпорт скоротився як за вартістю (-16,2%), так і чистою масою (-7,1%).

Щодо нафтопродуктів, то було зазначено зниження як вартості імпорту (-4,7%), так і обсягу імпорту (-2,4%).

Імпорт зрідженого газу також зафіксував різке зниження вартості (-39,1%) та обсягу (-15,1%), порівнюючи з 2023 роком. Аналогічна тенденція спостерігалася і щодо природного газу, постачання якого знизилися на 30,2% у вартісному вираженні й на 4,4% в обсязі.

Найбільшими партнерами ЄС з імпорту нафтопродуктів були США (16,1%), Норвегія (13,5%) та Казахстан (11,5%).

Майже половину імпорту зрідженого природного газу (45,3%) забезпечили США, випередивши Росію (17,5%) і Алжир (10,7%).

Основна частина газу надійшла з Норвегії (45,6%). Далі йде Алжир з 19,3% і Росія з 16,6%.