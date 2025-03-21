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АНАЛІТИКА

40% російських компаній готуються скоротити штат у 2025 році

 

Цього року понад 40% російських компаній мають намір провести скорочення персоналу.

Про це пише The Moscow Times з посиланням на результати опитування "Актион Кадри і HR".

25,6% з майже трьохсот компаній, які брали участь в опитуванні, допустили масові звільнення співробітників протягом найближчих трьох місяців.

Ще близько 8% фірм не виключили скорочення до кінця 2025 року, а близько 7% - протягом найближчих шести місяців.

З відповідей компаній випливає, що в 46,6% з них під звільнення насамперед гіпотетично потраплять співробітники обслуговуючих підрозділів.

У 22,6% компаній сказали, що можуть скоротити топ-менеджерів і лінійних керівників, у 6,4% готові зменшити штат IT-фахівців.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

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