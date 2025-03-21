ОАЕ зобов'язуються інвестувати 1,4 трильйона доларів в США: на що підуть кошти

Об'єднані Арабські Емірати запускають 10-річну інвестиційну програму в США на 1,4 трлн дол.

Про це пише Reuters.

За словами представника Білого дому, ініціатива "значно збільшить існуючі інвестиції ОАЕ в економіку США" та охопить штучний інтелект, напівпровідники, енергетику та виробництво.

У межах угоди інвестфонд ADQ спільно з американською Energy Capital Partners виділить 25 млрд дол на енергетичну інфраструктуру та центри обробки даних у США. Також компанія XRG, яка входить до державної ADNOC, інвестує в завод із виробництва зрідженого газу NextDecade в Техасі.

Очікується, що ОАЕ розширять вкладення в газову, хімічну та енергетичну інфраструктуру США, а також у низьковуглецеві рішення.