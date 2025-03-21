Бундесрат схвалив багатомільярдні інвестиції в оборону

У п'ятницю, 21 березня, Бундесрат схвалив масштабний фінансовий пакет, який передбачає ослаблення "боргового гальма" для витрат на оборону та потреб федеральних земель, а також виділення 500 мільярдів євро для спеціального інфраструктурного фонду.

Голосування в Бундесраті було останньою парламентською перешкодою для законопроєкту. Для схвалення було потрібно 46 із 69 голосів. Запропонований проєкт набрав 53 голоси.

Бундесрат - окремий законодавчий орган Німеччини, що фактично виконує роль верхньої палати парламенту. Він представляє 16 федеральних земель, які направляють по кілька представників земельних урядів, і має право приймати або відхиляти будь-які законопроєкти, що стосуються інтересів федеральних земель Німеччини.

Фінансовий пакет на 500 мільярдів євро

Проєкт практично скасовує правило "боргового гальма" для витрат, необхідних на оборону країни. У законопроєкті зазначається, що витрати на Бундесвер, а також "федеральні витрати на цивільну оборону, захист населення, розвідувальні служби, захист інформаційно-технологічних систем і допомогу державам, які зазнали нападу в порушення міжнародного права", у майбутньому також можуть фінансуватися за рахунок кредитів.

Нові правила поширюються на всі витрати, що перевищують один відсоток ВВП, що відповідає приблизно 43 мільярдам євро. Імовірний майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) описав значення цього правила словами: "Все, що буде потрібно".

Сувора заборона на запозичення для федеральних земель також має бути ослаблена і узгоджена з федеральним урядом. Усім федеральним землям разом буде дозволено брати новий борг у розмірі до 0,35 відсотка ВВП. Розподіл відповідних сум регулюватиметься федеральним законом.

До статті 143h Основного закону будуть внесені зміни, за якими протягом наступних 12 років на інвестиції в інфраструктуру може бути залучено 500 мільярдів євро. Федеральні землі мають використати 100 мільярдів для своєї інфраструктури, 300 мільярдів передадуть у розпорядження федерального уряду, а решту 100 мільярдів виділять для захисту клімату.

Екстрене голосування "старого складу" Бундестагу

Проєкт підготували блок ХДС/ХСС і Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), які ведуть переговори щодо формування нового уряду. Для схвалення закону партії домовилися про підтримку угоди з боку партії "Союз-90/Зелені". Ті ж домоглися виділення 100 мільярдів зі спеціального фонду в 500 млрд винятково на проєкти з захисту клімату та внесення в текст конституції пункту про зобов'язання Німеччини досягти кліматичної нейтральності не пізніше, ніж до 2045 року.

У Бундестазі нового скликання, перше засідання якого відбудеться 25 березня, консерватори, соціал-демократи і "зелені" вже не матимуть необхідної більшості для ухвалення проєкту, тож 18 березня схвалили його складом "старого" Бундестагу.