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Північна Корея створює новий хакерський підрозділ із фокусом на зломи за допомогою ШІ – ЗМІ
15:55 21.03.2025 |
Північна Корея формує нову хакерську групу в межах розвідувального агентства. Новий підрозділ, відомий як Research Center 227, зосередиться на розробці "наступальних технологій і програм для злому". Про це пише TechCrunch, посилаючись на Daily NK.
За інформацією джерела, Research Center 227 вивчатиме західні системи кібербезпеки та комп'ютерні мережі, розширюючи можливості режиму для крадіжки цифрових активів. Також він працюватиме над розробкою методів, заснованих на штучному інтелекті, для викрадення інформації та координуватиме роботу з іншими північнокорейськими хакерськими угрупованнями за кордоном.
Останнім часом північнокорейські хакери активно атакують криптовалютні біржі та компанії по всьому світу. Однією з найбільших крадіжок став нещодавній злам біржі Bybit на суму $1,4 млрд. Раніше ФБР і Агентство національної безпеки США неодноразово звинувачували розвідувальні агентства Північної Кореї у кібератаках і шпигунстві.
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