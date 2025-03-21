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Контртерористична поліція веде розслідування пожежі, яка знеструмила аеропорт Лондона
15:45 21.03.2025 |
Контртерористична поліція очолила розслідування масштабної пожежі на електропідстанції поблизу лондонського аеропорту "Гітроу", яка призвела до його знеструмлення.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.
"Ми працюємо з лондонською пожежною бригадою, щоб встановити причину пожежі. Хоча наразі немає жодних ознак зловмисності, ми зберігаємо відкриту позицію на цей час", - заявили в поліції.
"Враховуючи розташування підстанції та вплив цього інциденту на критично важливу національну інфраструктуру, контртерористичне командування Столичної поліції зараз очолює розслідування", - додали там.
Правоохоронці пояснили, що це пов'язано з наявністю спеціалізованих ресурсів і можливостей у команді, які можуть допомогти у просуванні розслідування в темпі, що дозволить мінімізувати перебої в роботі та виявити причину інциденту.
У п'ятницю, 21 березня, лондонський аеропорт "Гітроу" повністю припинив роботу через масштабне відключення електроенергії, викликане пожежею на сусідній електропідстанції.
Це вплинуло на понад 1300 авіарейсів.
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