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Контртерористична поліція веде розслідування пожежі, яка знеструмила аеропорт Лондона

Контртерористична поліція веде розслідування пожежі, яка знеструмила аеропорт Лондона

 

Контртерористична поліція очолила розслідування масштабної пожежі на електропідстанції поблизу лондонського аеропорту "Гітроу", яка призвела до його знеструмлення.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

"Ми працюємо з лондонською пожежною бригадою, щоб встановити причину пожежі. Хоча наразі немає жодних ознак зловмисності, ми зберігаємо відкриту позицію на цей час", - заявили в поліції.

"Враховуючи розташування підстанції та вплив цього інциденту на критично важливу національну інфраструктуру, контртерористичне командування Столичної поліції зараз очолює розслідування", - додали там.

Правоохоронці пояснили, що це пов'язано з наявністю спеціалізованих ресурсів і можливостей у команді, які можуть допомогти у просуванні розслідування в темпі, що дозволить мінімізувати перебої в роботі та виявити причину інциденту.

У п'ятницю, 21 березня, лондонський аеропорт "Гітроу" повністю припинив роботу через масштабне відключення електроенергії, викликане пожежею на сусідній електропідстанції.

Це вплинуло на понад 1300 авіарейсів.
Ключові теги: Британія
 

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