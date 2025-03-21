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Прем' єр Бельгії вважає, що конфіскація російських активів може стати мактом війни»
14:41 21.03.2025 |
Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер вважає, що конфіскація Європою майже 200 млрд євро заморожених російських активів була б "актом війни".
Про це він сказав журналістам після зустрічі лідерів ЄС у Брюсселі у четвер, 20 березня, передає Politico, пише "Європейська правда".
На думку де Вевера, конфіскація Європою майже 200 млрд євро заморожених російських активів матиме "системні ризики для всієї фінансової світової системи" і викличе відплату з боку Москви.
"Ми живемо не у світі фантазій. Ми живемо в реальному світі, де, якщо ви забираєте у когось 200 млрд євро, то це матиме наслідки", - сказав він.
Окрім цього, де Вевер закликав колег-лідерів утриматися від публічного "представлення заморожених і знерухомлених активів як маленької скарбнички Путіна, яку можна просто розбити молотком, а потім забрати гроші і витратити їх на що завгодно, тому що це не так просто".
Як відомо, у Бельгії зберігається найбільша частка заморожених активів Росії й неодноразово десятки законодавців зверталися до короля Бельгії Філіпа із закликом публічно підтримати вилучення російських активів на підтримку України.
Нещодавно посол Бельгії в Україні Люк Якобс розповів, що основна маса активів у країні - це саме знерухомлені активи. За його словами, конфіскування цих грошей, фактично, "вб'є гуску, що несе золоті яйця", забравши стале джерело грошей для України.
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