Франція створить оборонний фонд, в який зможуть вкладатись громадяни

Французький державний інвестиційний банк Bpifrance створить фонд на 450 мільйонів євро для підтримки оборонного сектору. Про це заявив міністр фінансів Ерік Ломбард, зазначивши, що французькій оборонній промисловості потрібно понад п'ять мільярдів євро додаткового капіталу в найближчі роки.

Фонд стане частиною зусиль Франції зі збільшення військових витрат на тлі сумнівів щодо майбутнього захисту з боку США. Французькі громадяни зможуть інвестувати в нього траншами по 500 євро для довгострокового вкладення.

Франція відіграє провідну роль у європейських ініціативах з переозброєння через загрозу зближення США та РФ, що викликає занепокоєння щодо можливого розширення російського впливу.

Однак через вже перевантажений бюджет уряд натрапляє на труднощі у фінансуванні оборонних амбіцій. Член Європейського центрального банку Франсуа Віллеруа де Гальо наголосив, що попри необхідність збільшення витрат на оборону, вони мають залишатися в межах фінансових можливостей країни, зважаючи на високий державний дефіцит.

Президент Еммануель Макрон, який подвоїв військовий бюджет Франції за дві каденції, прагне ще більшого зростання витрат на оборону - до 3-3,5% ВВП з нинішніх 2%. У 2024 році військовий бюджет країни становив вже 56,6 мільярда євро.