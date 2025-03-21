Імпорт американських товарів та авто до Китаю різко впав через нову торговельну війну

Імпорт американської бавовни, автомобілів і деяких енергетичних товарів до Китаю різко скоротився в перші два місяці 2025 року після введення мит адміністрацією Дональда Трампа й заходів у відповідь від Пекіна.

Згідно з аналізом Bloomberg, китайські закупівлі американської бавовни впали майже на 80% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Імпорт автомобілів із великими двигунами скоротився на 70%, а постачання сирої нафти та зрідженого природного газу (ЗПГ) - більш ніж на 40%.

Усі ці товари були обкладені відповідними митами Китаєм у лютому або березні.

Протягом останніх шести тижнів США й Китай запроваджують взаємні торговельні обмеження, що призводить до значної невизначеності та зростання витрат для бізнесу у всьому регіоні.

Компанії вже адаптуються до змін: китайські підприємства скорочують експорт невеликих партій товарів, а такі американські ритейлери, як Walmart Inc., вимагають знижок у постачальників для компенсації додаткових витрат.

Деякі американські товари, попри мита, навпаки, продемонстрували зростання в Китаї. Наприклад, імпорт соєвих бобів зріс майже на 50% і досяг $4,2 млрд перед тим, як Пекін запровадив нові мита в березні.

Також закупівлі процесорів і мікросхем майже подвоїлися, що сприяло загальному зростанню імпорту зі США на 2,7%, до майже $27 млрд у перші два місяці року.

Водночас імпорт обладнання для виробництва напівпровідників упав на третину. Хоча США вже кілька років посилюють експортні обмеження на передові технології, китайські компанії продовжують закуповувати менш сучасні інструменти.