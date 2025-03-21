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Spiegel: Німеччина конфіскувала танкер тіньового флоту РФ з нафтою на 40 млн євро
11:50 21.03.2025 |
Німеччина конфіскувала танкер Eventin з тіньового флоту Росії, який країна продовжує використовувати для продажу нафти у всьому світі, попри чинні санкції. Про це пише німецький щотижневий журнал Spiegel.
Наказ про конфіскацію, виданий Генеральним митним управлінням країни, означає, що і старий танкер, і близько 100 000 тонн сирої нафти вартістю 40 млн євро тепер стануть власністю Німеччини.
Після того як рішення буде винесено, прапор, під яким ходить судно, змінять.
Танкер прямував з російського порту Усть-Луга через Балтійське море до Єгипту. Із середини січня він стояв на якорі біля берегів Рюгена.
Через неминучу небезпеку витоку нафти судно відбуксирували в акваторію Засніца, де воно перебуває під цілодобовим наглядом берегової охорони та федеральної поліції. З кінця лютого судно було внесено до списку ЄС як частина тіньового флоту Росії. Після цього уряд Німеччини вирішив його заарештувати.
За словами канцелярії та Міністерства закордонних справ країни, цей жорсткий захід має на меті дати сигнал Росії, що Німеччина не стоятиме осторонь і спостерігатиме за транзитом російської нафти через Балтійське море.
Наразі влада країни обговорює, як і де можна безпечно викачати нафту з Eventin і що робити з судном далі.
Уряд землі Мекленбург-Передня Померанія хотів би якнайшвидше позбутися танкера, бо занепокоєний його негативним впливом на навколишнє середовище і туризм.
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